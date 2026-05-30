¿JD Vance o Marco Rubio? Trump evalúa en privado el futuro del Partido Republicano

El presidente Donald Trump habría sugerido en conversaciones privadas con asesores y aliados dudas sobre la capacidad de su vicepresidente, JD Vance, para convertirse en el futuro líder del movimiento republicano y eventual candidato presidencial del partido en 2028, según reveló este sábado el diario estadounidense The New York Times.

De acuerdo con el rotativo, Trump suele plantear una pregunta recurrente en reuniones privadas: si Vance tiene lo necesario para llegar hasta la presidencia de Estados Unidos.

Según el artículo, el propio mandatario suele responder que no está completamente convencido.

Sin embargo, el periódico señala que esto no significa un distanciamiento entre ambos dirigentes. Por el contrario, Trump continúa involucrando a Vance en decisiones importantes de gobierno, le ha otorgado una alta visibilidad política y le confía tareas clave dentro de la estrategia republicana.

La publicación sostiene que Trump ha convertido en una práctica habitual consultar a colaboradores y aliados sobre quién consideran mejor posicionado para representar el futuro del Partido Republicano: Vance o el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Esas comparaciones son observadas dentro de Washington, D. C. como un posible indicador de cómo podría desarrollarse la sucesión política dentro del movimiento conservador.

Según el diario, Trump ha señalado en privado que Vance nunca ha ganado una contienda política difícil sin su respaldo directo, en referencia a la elección al Senado por Ohio que el hoy vicepresidente ganó tras recibir el apoyo del entonces expresidente.

The New York Times también afirma que Trump ha cuestionado algunas posiciones adoptadas por Vance en materia internacional. Entre ellas, sus reservas iniciales frente al conflicto con Irán y el envío de una delegación encabezada por el vicepresidente a negociaciones en Pakistán que no lograron poner fin a la guerra.

De acuerdo con el diario, el mandatario ha hecho algunos de estos comentarios incluso en presencia del propio Vance, como parte de una dinámica que, según personas cercanas a la Casa Blanca citadas por el periódico, Trump usa históricamente con sus colaboradores más cercanos para medir su desempeño.