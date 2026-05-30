Panamá apuesta por la eficiencia energética ante el aumento de la demanda eléctrica

Panamá dio un paso hacia el fortalecimiento de su gestión energética con el lanzamiento del Diplomado de Formación de Administradores en Eficiencia Energética, un programa que capacitará a 23 profesionales del sector público encargados de tomar decisiones sobre el consumo de energía en sus instituciones.

La iniciativa, impulsada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá con el apoyo de la Secretaría Nacional de Energía (SNE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca promover un uso más eficiente de la energía en momentos en que el país enfrenta una creciente demanda eléctrica y los efectos de fenómenos climáticos extremos.

Según la SNE, los participantes pertenecen a entidades que representan cerca del 40% del consumo energético del sector público, por lo que una mejor administración podría generar importantes ahorros para el Estado y liberar recursos para áreas como salud y educación.

El diplomado se desarrollará entre mayo y octubre de 2026 e incluirá formación en políticas energéticas, tecnologías eficientes, uso racional de la energía y auditorías energéticas.

La capacitación forma parte de los esfuerzos del país por avanzar en su transición energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles, en el marco de la elaboración del Plan Energético Nacional 2026-2040.