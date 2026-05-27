ETESA impulsa cultura de eficiencia energética durante foro sobre ahorro energético

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), en conjunto con el grupo editorial La Estrella de Panamá y El Siglo, realizó el Foro de Ahorro Energético, un espacio enfocado en promover el uso eficiente de la energía y crear conciencia sobre la importancia del consumo responsable en hogares, empresas e instituciones del país.

El evento reunió a especialistas del sector energético, docentes, estudiantes y representantes de empresas, quienes participaron en una jornada educativa sobre eficiencia energética, sostenibilidad y retos del sistema eléctrico panameño.

Durante la apertura del foro, el gerente general de Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), el ingeniero Roy Morales, destacó el rol de la empresa como “el protagonista silencioso” que sostiene el crecimiento y desarrollo del país a través de la transmisión eléctrica.

“ETESA trabaja por el país. ETESA no tiene un propósito personal que es obtener ganancias. Eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer que la República de Panamá conste con la energía que transmitimos. expresó Morales durante su intervención”, dijo.

El gerente explicó que la empresa cuenta actualmente con 22 subestaciones, más de 4 mil 700 torres y más de 3 mil 200 kilómetros de líneas de transmisión, además de proyectos de repotenciación para fortalecer la capacidad energética nacional y responder al crecimiento de la demanda.

Morales también resaltó el compromiso ambiental y financiero de la entidad, señalando que la empresa mantiene iniciativas para reducir la huella de carbono, fortalecer la sostenibilidad y mejorar continuamente sus procesos mediante certificaciones internacionales y estándares de calidad.

Como parte del foro, los ingenieros Larissa Vega y Euclides Quintero ofrecieron recomendaciones prácticas para reducir el consumo energético en los hogares.

Entre los principales consejos mencionaron el uso eficiente de los aires acondicionados, recomendando mantener temperaturas entre 23 y 25 grados para disminuir el consumo eléctrico y evitar el sobreesfuerzo de los equipos.

Los especialistas explicaron que combinar abanicos con aire acondicionado puede ayudar a distribuir mejor el aire frío y mejorar el confort térmico sin incrementar significativamente el gasto energético.

“La temperatura recomendada es de 23 a 25 grados, uno pensará que eso es muy caliente todavía, pero también tenemos la costumbre que queremos poner el aire acondicionado a 17 grados (...) entonces hay que tener un equilibrio”, señaló Larissa Vega.

“El tema del consumo va a multiplicar la capacidad que tenga ese equipo, multiplicado por la cantidad de horas que se está utilizando, entonces si lo estamos utilizando por más tiempo, es lógico pensar que va a tener un consumo mayor” enfatizó el ingeniero Euclides Quintero.

Asimismo, abordaron temas como el mantenimiento preventivo de electrodomésticos, el correcto uso de lavadoras y secadoras, la importancia de limpiar filtros y serpentinas en los aires acondicionados, y el impacto del llamado “consumo fantasma” o stand-by, generado por equipos electrónicos que permanecen conectados aun cuando no están en uso.

“Cuando tenemos conectados equipos electrónicos, ya sea televisión, microondas, cafeteras digitales, que a eso también las programamos para que haga café por la mañana, podemos decir también equipos de sonido,todos estos equipos electrónicos, aunque nosotros los tengamos apagados, con el simple hecho de tenerlos conectados, eso está consumiendo energía” dijo Vega.

Por su parte, el ingeniero Quintero enfatizó en que muchas veces se piensa que por tener los dispositvos electronicos apagados no se está gastando energía, cuando en realidad es todo lo contrario.

“A veces pensamos que solamente son equipos que consumen 20, 30 watts y no se hace algo tan representativo, pero si tenemos por lo menos 10 equipos como estos, ya que al final del día son 300 watts por cada hora y no los apagamos durante todo el día, entonces pensamos que el televisor está apagado, ya no está consumiendo, pero solamente con tener por lo menos el led que vemos a veces abajo, eso está consumiendo energía. Y en el interior tiene electrónica que está consumiendo energía” señaló..

Durante el intercambio con el público, también se discutió la necesidad de fortalecer la cultura de ahorro energético ante fenómenos climáticos como El Niño y las altas temperaturas que impactan el consumo eléctrico y la generación hidroeléctrica en el país.

“En temas climáticos, obviamente nosotros no tenemos el control, nadie tiene control sobre temas climáticos, pero podemos tomar cartas en el asunto ya donde es el tema del consumo, el uso racional y eficiente de la energía. No derrochar hace que la necesidad puntual de energía en ese punto sea menor y a la par”, dijo Quintero.

Los expositores coincidieron en que la eficiencia energética y el uso racional de la electricidad son herramientas fundamentales para enfrentar los retos climáticos y garantizar la estabilidad del sistema energético nacional.

El foro sirvió además como espacio para promover la educación energética y fomentar prácticas sostenibles tanto en el sector residencial como empresarial.