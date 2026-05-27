Asamblea aprueba $2.2 millones para cumbre de la OEA; alquilarán 243 vehículos

Gilma Cañizales, jefa de presupuesto de Cancillería, indicó que hasta la fecha existen $3.8 millones comprometidos en contratos de hotelería, videovigilancia, conectividad, enlaces de comunicación y equipos tecnológicos.Miller añadió que los hoteles fueron una de las primeras contrataciones debido a requerimientos de seguridad coordinados con el SPI.'Lo primero fue certificar los hoteles', explicó.<b>Durante el debate también intervino el diputado Raphael Buchanan, quien destacó la importancia histórica y geopolítica del Congreso Anfictiónico y sugirió que Panamá debe aprovechar la cita internacional para reforzar el respaldo al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.</b>'Esta es una oportunidad histórica que va a tener Panamá', manifestó el diputado del Partido Revolucionario Democrático.Hoyos respondió que el Gobierno impulsa nuevas adhesiones internacionales al Tratado de Neutralidad y mencionó avances diplomáticos con Bélgica, Suiza, Austria y Portugal, además de conversaciones con Brasil, México, Japón e India.'El tema del Canal de Panamá y su neutralidad son un eje central', afirmó.La Cancillería sostiene que la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico y la Asamblea General de la OEA permitirá proyectar internacionalmente a Panamá como sede de diálogo político y diplomático regional, además de generar impacto económico y turístico durante la semana de alto nivel.