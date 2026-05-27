Etesa descarta responsabilidad de Cobre Panamá en apagón: ‘Una cosa no tiene que ver con la otra’

El informe preliminar del Centro Nacional de Despacho (CND) concluyó que el apagón registrado el lunes en la tarde en Panamá se originó por una falla en el sistema de transmisión eléctrica nacional y no por un problema atribuido exclusivamente a la empresa Cobre Panamá.De acuerdo con el reporte del CND, la afectación comenzó tras la caída de líneas de transmisión entre Panamá y La Chorrera, lo que provocó una reacción en cadena que impactó diversas subestaciones y regiones del país. El documento describe el evento como una falla compleja dentro de la red nacional de transmisión eléctrica, que generó interrupciones masivas del servicio a nivel nacional.