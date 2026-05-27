Etesa descarta responsabilidad de Cobre Panamá en apagón: ‘Una cosa no tiene que ver con la otra’

El documento describe el evento como una falla compleja dentro de la red nacional de transmisión eléctrica, que generó interrupciones masivas del servicio a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte del CND, la afectación comenzó tras la caída de líneas de transmisión entre Panamá y La Chorrera, lo que provocó una reacción en cadena que impactó diversas subestaciones y regiones del país.

El informe preliminar del Centro Nacional de Despacho (CND) concluyó que el apagón registrado el lunes en la tarde en Panamá se originó por una falla en el sistema de transmisión eléctrica nacional y no por un problema atribuido exclusivamente a la empresa Cobre Panamá.

El gerente general de ETESA, Roy David Morales Barrera, comentó a La Estrella de Panamá que coincide con el diagnóstico al señalar que el incidente se produjo a las 3:57 p.m. del lunes, cuando un conductor se desprendió y cayó sobre una línea de transmisión de 115,000 voltios, afectando la subestación Cáceres y el suministro en la provincia de Colón.

Morales subrayó que se trató de un evento físico no intencional, posiblemente influenciado por condiciones climatológicas, y que ETESA activó de inmediato sus protocolos de operación y mantenimiento para restablecer el servicio.

Morales enfatizó que el apagón es independiente de las operaciones de Cobre Panamá, aclarando que la minera es solo un agente más dentro del mercado eléctrico.

“Una cosa no tiene que ver con la otra. El evento que nos ocurrió es exclusivo de transmisión”, puntualizó.

El informe preliminar del CND también descarta responsabilizar directamente a Cobre Panamá como causa del apagón, y lo describe como un incidente de gran magnitud dentro del sistema eléctrico interconectado, con afectaciones en distintas zonas del país.

Gracias a los esquemas de protección del sistema, la afectación fue parcial en la ciudad de Panamá, y el servicio se recuperó alrededor de las 5:00 p.m., minimizando el impacto en la potabilizadora de Chilibre y en el suministro de agua.

Sobre las investigaciones, Morales indicó que se busca determinar la causa raíz del desprendimiento del conductor, evaluando factores como clima, materiales o posibles errores técnicos.

Aseguró que los resultados no deberían tardar meses en conocerse, ya que los equipos técnicos iniciaron reuniones de análisis desde el día siguiente al incidente.