Corpus Christi 2026: La Villa, Parita y La Chorrera mantienen viva la tradición

La celebración del <b><a href="/tag/-/meta/corpus-christi">Corpus Christi</a></b> volverá a reunir este 2026 a cientos de fieles y visitantes en distintos puntos del país, consolidándose como una de las festividades religiosas y culturales más importantes de Panamá.Pueblos como La Villa de Los Santos, Parita y La Chorrera mantienen viva esta tradición que combina la fe católica con expresiones artísticas, danzas folclóricas y representaciones teatrales que forman parte de la identidad cultural panameña.El Corpus Christi destaca por sus coloridas manifestaciones culturales, donde participan diablicos, danzantes y agrupaciones tradicionales que recorren las calles durante las actividades religiosas y populares.La festividad, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, representa una de las expresiones más emblemáticas del patrimonio vivo de Panamá y una muestra de las tradiciones que han pasado de generación en generación.En regiones como La Villa de Los Santos, considerada uno de los principales escenarios de esta celebración, las actividades atraen cada año a nacionales y extranjeros interesados en conocer la riqueza cultural y religiosa del país.