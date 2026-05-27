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Cultura

Corpus Christi 2026: La Villa, Parita y La Chorrera mantienen viva la tradición

Corpus Christi 2026 unirá tradición y cultura en La Villa, Parita y La Chorrera
Corpus Christi 2026 unirá tradición y cultura en La Villa, Parita y La Chorrera Autoridad de Turismo de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/05/2026 11:17
La festividad del Corpus Christi mantiene vivas las danzas, máscaras y tradiciones panameñas reconocidas por la UNESCO.

La celebración del Corpus Christi volverá a reunir este 2026 a cientos de fieles y visitantes en distintos puntos del país, consolidándose como una de las festividades religiosas y culturales más importantes de Panamá.

Pueblos como La Villa de Los Santos, Parita y La Chorrera mantienen viva esta tradición que combina la fe católica con expresiones artísticas, danzas folclóricas y representaciones teatrales que forman parte de la identidad cultural panameña.

El Corpus Christi destaca por sus coloridas manifestaciones culturales, donde participan diablicos, danzantes y agrupaciones tradicionales que recorren las calles durante las actividades religiosas y populares.

La festividad, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, representa una de las expresiones más emblemáticas del patrimonio vivo de Panamá y una muestra de las tradiciones que han pasado de generación en generación.

En regiones como La Villa de Los Santos, considerada uno de los principales escenarios de esta celebración, las actividades atraen cada año a nacionales y extranjeros interesados en conocer la riqueza cultural y religiosa del país.

Corpus Christi en Parita
Corpus Christi en Parita Autoridad de Turismo de Panamá
Agenda del Corpus Christi 2026

LOS SANTOS

30 de mayo: Víspera de la Santísima Trinidad — 11:00 a.m.

3 de junio: Cuarteo del Sol — 11:00 a.m.

4 de junio: Solemnidad del Corpus Christi — 10:00 a.m.

11 de junio: Octava de Corpus Christi — 4:00 p.m.

12 de junio: Día del Corazón de Jesús — 1:00 p.m.

13 de junio: Día del Turismo — 9:00 a.m.

14 de junio: Día de las Mujeres — 3:00 p.m

LA CHORRERA

3 de junio: Víspera de Corpus — Danza de los Mantúes en los predios de la Parroquia San Francisco de Paula.

4 de junio: Día de Corpus — Tradicional Búsqueda del Diablo, misa de acción de gracias por los danzantes y recorrido de las danzas del Gran Diablo y Parrampanes Chorreranos

.7 de junio: Recorrido de las danzas por las calles de La Chorrera.

11 de junio: Octava de Corpus — Recorrido de danzas infantiles y visitas a escuelas e instituciones.

14 de junio: Recorrido de las danzas por las calles de La Chorrera.

21 de junio: Recorrido de las danzas por las calles de La Chorrera.

28 de junio: Día dedicado a los niños — Recorrido de las danzas infantiles por las calles de La Chorrera.

PARITA

3 de junio: Cuarteada del Sol a las 12:00 m.d. y a las 10:00 p.m. Búsqueda del Torito Guapo.

4 de junio: Eucaristía y procesión, además de exhibición de alfombras a las 10:00 a.m.

5 de junio: Parrampanes a las 3:00 p.m. y tamborito con discoteca a las 7:00 p.m.

6 de junio: Parrampanes a las 3:00 p.m. y presentaciones de danzas en tarima, seguido de baile con Jean Carlos Quintero a las 7:00 p.m.

7 de junio: Tarde de Parrampanes y Doñas a las 3:00 p.m. y concurso de Doñas en categoría infantil a las 7:00 p.m.

12 de junio: Presentaciones de danzas en tarima y discoteca a las 7:00 p.m.

13 de junio: Gran desfile de danzas de todo Panamá a las 4:00 p.m. y baile mano a mano con Kenny y Kiara y Lucho Pérez a las 7:00 p.m.

14 de junio: Parrampanes y Doñas recorrerán las principales calles desde las 3:00 p.m., mientras que el concurso de Doñas en categoría adulto y el baile con Celsio Quintero serán a las 7:00 p.m.

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