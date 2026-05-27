Corpus Christi 2026: La Villa, Parita y La Chorrera mantienen viva la tradición

En regiones como La Villa de Los Santos, considerada uno de los principales escenarios de esta celebración, las actividades atraen cada año a nacionales y extranjeros interesados en conocer la riqueza cultural y religiosa del país.

La festividad, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, representa una de las expresiones más emblemáticas del patrimonio vivo de Panamá y una muestra de las tradiciones que han pasado de generación en generación.

El Corpus Christi destaca por sus coloridas manifestaciones culturales, donde participan diablicos, danzantes y agrupaciones tradicionales que recorren las calles durante las actividades religiosas y populares.

Pueblos como La Villa de Los Santos, Parita y La Chorrera mantienen viva esta tradición que combina la fe católica con expresiones artísticas, danzas folclóricas y representaciones teatrales que forman parte de la identidad cultural panameña.

La celebración del Corpus Christi volverá a reunir este 2026 a cientos de fieles y visitantes en distintos puntos del país, consolidándose como una de las festividades religiosas y culturales más importantes de Panamá.

Agenda del Corpus Christi 2026

14 de junio: Día de las Mujeres — 3:00 p.m

12 de junio: Día del Corazón de Jesús — 1:00 p.m.

30 de mayo: Víspera de la Santísima Trinidad — 11:00 a.m.

LA CHORRERA

3 de junio: Víspera de Corpus — Danza de los Mantúes en los predios de la Parroquia San Francisco de Paula.

4 de junio: Día de Corpus — Tradicional Búsqueda del Diablo, misa de acción de gracias por los danzantes y recorrido de las danzas del Gran Diablo y Parrampanes Chorreranos

.7 de junio: Recorrido de las danzas por las calles de La Chorrera.

11 de junio: Octava de Corpus — Recorrido de danzas infantiles y visitas a escuelas e instituciones.

14 de junio: Recorrido de las danzas por las calles de La Chorrera.

21 de junio: Recorrido de las danzas por las calles de La Chorrera.

28 de junio: Día dedicado a los niños — Recorrido de las danzas infantiles por las calles de La Chorrera.

PARITA

3 de junio: Cuarteada del Sol a las 12:00 m.d. y a las 10:00 p.m. Búsqueda del Torito Guapo.

4 de junio: Eucaristía y procesión, además de exhibición de alfombras a las 10:00 a.m.

5 de junio: Parrampanes a las 3:00 p.m. y tamborito con discoteca a las 7:00 p.m.

6 de junio: Parrampanes a las 3:00 p.m. y presentaciones de danzas en tarima, seguido de baile con Jean Carlos Quintero a las 7:00 p.m.

7 de junio: Tarde de Parrampanes y Doñas a las 3:00 p.m. y concurso de Doñas en categoría infantil a las 7:00 p.m.

12 de junio: Presentaciones de danzas en tarima y discoteca a las 7:00 p.m.

13 de junio: Gran desfile de danzas de todo Panamá a las 4:00 p.m. y baile mano a mano con Kenny y Kiara y Lucho Pérez a las 7:00 p.m.

14 de junio: Parrampanes y Doñas recorrerán las principales calles desde las 3:00 p.m., mientras que el concurso de Doñas en categoría adulto y el baile con Celsio Quintero serán a las 7:00 p.m.