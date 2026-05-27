Etelvina de Bonagas seguirá como rectora de Unachi tras respaldo de Consejo Universitario

El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) desestimó la renuncia presentada por la rectora Etelvina de Bonagas, quien confirmó que continuará al frente de la institución tras recibir el respaldo del “máximo órgano de gobierno universitario”.

“Yo acepto el mandato del máximo órgano de gobierno que es el Consejo General Universitario, y en su mayoría aceptan que me quede en el puesto porque yo gané democráticamente estas elecciones”, expresó Bonagas.

La rectora hizo un llamado a la comunidad universitaria y al país a respetar la decisión adoptada por el consejo. “Nos vamos a quedar en la rectoría porque hemos sido responsables. He dado mi vida en esta universidad, 48 años de estar aquí y no puedo dejar la universidad al libre albedrío”, sostuvo ante medios locales.

Las declaraciones de Bonagas se producen en medio de las investigaciones que adelanta la Contraloría General de la República sobre la gestión administrativa de la universidad.

Sobre este tema, la rectora aseguró que la institución mantiene sus puertas abiertas para las auditorías e inspecciones correspondientes. “Estamos abiertos, si algo tenemos aquí en la Unachi es que abrimos las puertas para todos. Mi conciencia está tranquila, lo único que puedo decir es que no hemos tomado un centavo de esta universidad”, afirmó.

Bonagas también se refirió a la reunión que sostuvo con la ministra de Educación, Lucy Molinar. Según indicó, el encuentro en el cual se discutió su renuncia a la casa de estudios superiores transcurrió en un tono cordial y la titular de Educación reiteró que no tiene competencia directa sobre la universidad.

“Fue una reunión tranquila, pero como dijo ella, no tiene competencia para la universidad y que el máximo órgano de gobierno es el Consejo General de la Unachi”, manifestó la rectora.

Por su parte, estudiantes de la universidad manifestaron estar en desacuerdo con la decisión, pues al haber presentado la denuncia ante el Ministerio de Educación (Meduca), señalan que el Consejo General debió aceptar la situación y llamar a la elección de otro rector.