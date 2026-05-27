Lionel Scaloni sobre la lesión de Messi: ‘Las primeras noticias no son tan malas’

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cerca y es cuando más los contratiempos se están haciendo presente en las diferentes 48 selecciones clasificadas. La actual campeona del mundo no fue la excepción y su capitán, Lionel Messi, salió lesionado en su último partido con el Inter Miami.

Frente al Philadelphia Union, transcurría el minuto 73 aproximadamente del partido cuando Messi tuvo que pedir el cambio luego de notar una molestia física. El club de Las Garzas rápidamente actuaron y tras realizarle los exámenes médicos al jugador señalaron que sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

El equipo señaló que su cambio no se debió a una lesión seria y que se trataba solamente de prevenir algo peor. Lionel Scaloni, técnico de la selección Argentina, siempre ha estado pendiente de sus jugadores y vio en directo la lesión de su jugador.

En entrevista con DSports, el estratega apagó el fuego y señaló que “las primeras noticias no son tan malas”, ante el diagnóstico del equipo estadounidense. Sin embargo, Messi fue sometido a más pruebas a su llegada a la concentración por lo que hay que esperar lo que arrojan dichos resultados.

“Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Ahora, a esperar qué evolución tiene. Sobre todo, que le van a hacer estudios, imagino, y ver si es así como dicen”, dijo Scaloni.

A esto agregó que “lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”, expresó el entrenador.

Por el momento, el equipo argentino se sigue entrenado en Argentina a la espera de lo que ocurra con Messi y ver si llega a tiempo para los duelos amistosos contra Honduras e Islandia.

Argentina debuta en la Copa del Mundo 2026 ante Argelia el 16 de junio. Seguidamente enfrentará a Austria el 22 de junio, mientras que se verá las caras contra Jordania el 27 de junio en el último partido de la fase de grupos.