Lionel Scaloni sobre la lesión de Messi: ‘Las primeras noticias no son tan malas’

A esto agregó que 'lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible', expresó el entrenador.Por el momento, el equipo argentino se sigue entrenado en Argentina a la espera de lo que ocurra con Messi y ver si llega a tiempo para los duelos amistosos contra Honduras e Islandia.Argentina debuta en la Copa del Mundo 2026 ante Argelia el 16 de junio. Seguidamente enfrentará a Austria el 22 de junio, mientras que se verá las caras contra Jordania el 27 de junio en el último partido de la fase de grupos.