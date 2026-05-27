Senafront reporta caída del flujo migratorio irregular: menos de 2,500 personas cruzaron Darién en 2026

El director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís, aseguró la mañana de este miércoles 27 de mayo que el flujo migratorio irregular por la provincia de Darién continúa registrando una drástica disminución durante 2026.

“Este año no han pasado más de 2,500 personas en el flujo sur-norte”, afirmó Solís durante la ceremonia de graduación de 324 nuevas unidades de la Fuerza Pública realizada en Metetí.

El acto fue encabezado por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

Del total de nuevos agentes incorporados, 285 pertenecen al Senafront y 39 al Servicio Nacional de Migración.

Según Solís, los nuevos agentes estarán enfocadas en fortalecer la vigilancia fronteriza y el control migratorio en la zona selvática que conecta Panamá con Colombia.

“Estos agentes vienen a fortalecer el trabajo que hacemos día a día para proteger nuestra frontera y la entrada y salida en el tema migratorio”, expresó.

El funcionario destacó además que el manejo del denominado “flujo inverso”, correspondiente a migrantes que retornan hacia Sudamérica, también ha sido exitoso gracias al trabajo conjunto entre el Senafront, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y Migración.

Solís recordó que hace un año el Gobierno cerró la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Lajas Blancas, una de las principales instalaciones utilizadas para atender el flujo masivo de migrantes en Darién.

Según Solís, esa medida permitió redistribuir capacidades operativas del Senafront hacia tareas de seguridad ciudadana y combate al crimen organizado.

El director del Senafront advirtió que las autoridades mantienen vigilancia ante el posible desplazamiento de rutas del narcotráfico hacia la frontera terrestre.

“Sabemos que en el Caribe se está llevando una campaña fuerte y puede darse un efecto globo que traslade el narcotráfico hacia la frontera terrestre. Ahí es donde tenemos que apretar”, señaló.

Añadió que el Gobierno mantiene activo el “Plan Firmeza”, estrategia orientada a blindar las fronteras y fortalecer las operaciones contra el crimen organizado.

Durante la actividad, Solís también anunció la creación de una compañía de acción integral destinada a apoyar proyectos de infraestructura y prevención social en comunidades apartadas de Darién.

El programa trabajará junto al Ministerio de Educación para intervenir escuelas y reforzar la presencia estatal en zonas vulnerables.

“Mientras más educación haya, menos delincuencia habrá y nuestro trabajo será más fácil”, sostuvo el jefe del Senafront.