Embajador Cabrera anuncia $3 millones para limpiar Darién tras caída del flujo migratorio

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, reveló la mañana de este miércoles 27 de mayo una cooperación de 3 millones de dólares para apoyar las labores de limpieza ambiental en la selva de Darién, luego de la drástica reducción del paso de migrantes irregulares por la frontera entre Panamá y Colombia.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego la ceremonia de graduación de nuevos agentes del Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional de Migración, acto encabezado por el presidente José Raúl Mulino.

“Estamos anunciando que, de parte de nuestro gobierno, estamos colaborando con 3 millones de dólares con MiAmbiente para limpiar el desastre que fue creado por las políticas fracasadas de fronteras abiertas”, expresó Cabrera.

El diplomático explicó que los fondos serán administrados en conjunto con el Ministerio de Ambiente, liderado por el ministro Juan Carlos Navarro, con el objetivo de remover desechos y contaminación acumulada durante los años de crisis migratoria.

Según Cabrera, entre los residuos encontrados en la selva hay plásticos, ropa, embarcaciones y otros materiales abandonados por los migrantes durante su travesía por Darién.

“Fue casi un millón de personas las que cruzaron durante muchos años. Eran 5,000 personas al día. Imagínese la cantidad de cosas que traían”, manifestó Cabrera.

Cabrera indicó además que parte de los recursos será destinada a contratar mano de obra local para participar en las jornadas de limpieza y recuperación ambiental.

“Vamos a estar contratando personas locales para darle empleos a estas comunidades y limpiar las áreas donde ellos viven para que sean más saludables”, señaló.

Durante su intervención, el embajador destacó la reducción del flujo migratorio irregular por Darién y atribuyó el resultado a la cooperación entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos.

“Cuando el presidente Mulino ganó la presidencia, muchos dijeron que era imposible cerrar el Darién. Hemos demostrado que sí es posible”, afirmó.

Según Cabrera, el paso irregular de migrantes se redujo considerablemente y actualmente las cifras son mínimas en comparación con años anteriores.

“Creo que el mes pasado cruzaron apenas 10 personas. Por eso digo que el Darién está cerrado”, sostuvo.

El diplomático también resaltó que el control migratorio ha permitido enfrentar actividades vinculadas al crimen organizado transnacional.

“No eran solo migrantes los que cruzaban; también había carteles criminales y organizaciones que lucraban con el sufrimiento de las personas, además del tráfico de drogas y armas”, advirtió.

El embajador estadounidense destacó además la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Indicó que Panamá se ha mantenido durante cinco años consecutivos como uno de los principales aliados de Estados Unidos en la incautación de drogas en la región.

“Panamá ha sido nuestro socio número uno durante cinco años seguidos en capturar más de 100 toneladas métricas de drogas”, afirmó.