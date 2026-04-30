Lucha contra el narcoterrorismo: Estados Unidos entrega primeras embarcaciones de un paquete de seis a Panamá

<a href="/tag/-/meta/donald-trump">La administración del presidente Donald Trump</a> entregó este jueves 30 de abril dos lanchas interceptoras marítimas al <a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval (Senan) </a>como parte de un programa de cooperación en seguridad destinado a fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo y la migración irregular.Esa información fue detallada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que destacó que esas embarcaciones forman parte de un paquete de seis que serán proporcionadas a Panamá con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.<a href="/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera">Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera</a>, informó que las dos primeras lanchas tipo Safeboat de 41 pies están valoradas en <b>2,085,000 dólares</b> y fueron entregadas <a href="/tag/-/meta/frank-abrego">al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego</a>.Según Cabrera, esas embarcaciones reforzarán la capacidad operativa del Senan para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas.El Departamento de Estado subrayó que esta asistencia forma parte de una estrategia conjunta entre ambos países para combatir organizaciones calificadas, como narcoterroristas y frenar los flujos de drogas e inmigración irregular hacia territorio estadounidense.Además, destacó que la colaboración con Panamá busca fortalecer el control fronterizo y desmantelar redes criminales en la región.<b>De acuerdo con el Departamento de Estado, durante los próximos tres años, en el marco de los programas de cooperación, se entregarán las naves.</b>Las autoridades consideran que este equipamiento permitirá mejorar las operaciones marítimas y aumentar la capacidad de respuesta ante amenazas vinculadas al crimen organizado.