Lucha contra el narcoterrorismo: Estados Unidos entrega primeras embarcaciones de un paquete de seis a Panamá

La administración del presidente Donald Trump entregó este jueves 30 de abril dos lanchas interceptoras marítimas al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) como parte de un programa de cooperación en seguridad destinado a fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo y la migración irregular.

Esa información fue detallada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que destacó que esas embarcaciones forman parte de un paquete de seis que serán proporcionadas a Panamá con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó que las dos primeras lanchas tipo Safeboat de 41 pies están valoradas en 2,085,000 dólares y fueron entregadas al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

Según Cabrera, esas embarcaciones reforzarán la capacidad operativa del Senan para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas.

El Departamento de Estado subrayó que esta asistencia forma parte de una estrategia conjunta entre ambos países para combatir organizaciones calificadas, como narcoterroristas y frenar los flujos de drogas e inmigración irregular hacia territorio estadounidense.

Además, destacó que la colaboración con Panamá busca fortalecer el control fronterizo y desmantelar redes criminales en la región.

De acuerdo con el Departamento de Estado, durante los próximos tres años, en el marco de los programas de cooperación, se entregarán las naves.

Las autoridades consideran que este equipamiento permitirá mejorar las operaciones marítimas y aumentar la capacidad de respuesta ante amenazas vinculadas al crimen organizado.