Chalecos antibalas: Policía Nacional dice que equipos cumplen con los estándares

La Policía Nacional emitió la tarde de este jueves 30 de abril una aclaración oficial sobre el uso y alcance de los chalecos balísticos que portan sus agentes, destacando que estos equipos cumplen con los estándares internacionales de protección, aunque no cubren la totalidad del cuerpo.

Según el comunicado, los chalecos están diseñados principalmente para resguardar órganos vitales, lo que ha permitido salvar vidas en situaciones de alto riesgo. Como ejemplo, la institución citó un operativo reciente en San Miguelito, donde un agente de la Dirección de Investigación Judicial logró sobrevivir gracias al uso de este equipo de seguridad.

La aclaración de la entidad surge luego de que el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, anunció la mañana de este jueves que el Gobierno proyecta la compra de 10 mil chalecos antibalas para la Policía Nacional, en respuesta al aumento de los índices de delincuencia en el país.

En la conferencia semanal realizada este jueves en el Hospital del Niño, Ábrego reconoció que la institución cuenta con alrededor de 5,000 chalecos, lo que obliga a que sean compartidos entre unidades en turno.

“Todas las unidades que participan en operativos de alto nivel o peligrosidad tienen su chaleco antibalas en disposición”, aseguró, aunque admitió que parte del equipo existente ya se encuentra vencido.

Ábrego explicó que se mantienen conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para concretar la adquisición durante este año, como parte de un plan para fortalecer las condiciones de seguridad del personal policial.

“Estamos hablando de comprar con efectividad 10,000 chalecos antibalas debido precisamente a la subida del índice delincuencial”, indicó.

No obstante, la Policía Nacional precisó que, por razones de movilidad operativa, ningún chaleco ofrece cobertura total del cuerpo, dejando expuestas áreas como el rostro, brazos y piernas.

En ese contexto, la Policía Nacional aclaró detalles sobre un hecho ocurrido el pasado 12 de abril en El Chorrillo, donde un agente falleció durante un operativo.

De acuerdo con la institución, el uniformado recibió un disparo en una zona no cubierta por el chaleco, específicamente entre la tetilla y el antebrazo del lado izquierdo.

La institución también informó que mantiene gestiones para fortalecer la dotación de nuevos equipos de protección para el personal en servicio, en el marco del operativo de Intervención Control Territorial Focalizada, que forma parte del denominado Plan Firmeza.