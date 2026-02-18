‘Operación Carnaval Seguro 2026’ cierra con 10 víctimas fatales, un índice más bajo que en 2025

El<b> Ministerio de Seguridad Pública </b>presentó este miércoles 18 de febrero, el informe operacional correspondiente al período del 13 al 18 de febrero, ejecutado bajo el Plan Firmeza y con el nombre de ‘Operación Carnaval Seguro 2026´.El operativo integró a la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional de Migración, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Único de Manejo de Emergencias.Durante los días de carnaval se registró un aforo acumulado de 682,468 personas en actividades a nivel nacional, reflejando la masiva participación ciudadana.El reporte confirmó la<b> aprehensión de 1,534 personas, de las cuales 477 fueron tramitadas dentro de áreas del carnaval</b>. Entre estas, 96 mantenían oficios de captura, incluyendo dos por homicidios.El informé oficial detalló <b>10 víctimas fatales en 2026</b>, 6 defunciones menos que en 2025. La variación representa una disminución del 37.5%.El desglose de los fallecimientos se da en <b>1 muerte por accidente de tránsito (-80%), 5 casos de homicidio (-16%) y 4 muertes por inmersión (-20%).</b><b>El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego</b>, subrayó que la reducción en fatalidades viales fue uno de los indicadores más relevantes.<i> 'Esto no es una cifra fría. Son vidas que regresaron a casa'</i>, expresó.Las autoridades informaron que <b>los cinco homicidios registrados fueron eventos aislados a las actividades del carnaval</b>. Los casos ocurrieron en Santa Ana, Pedregal, Colón y San Miguelito.La Policía Nacional indicó que algunas víctimas mantenían antecedentes previos. No se descarta la posible vinculación de ciertos hechos con estructuras del crimen organizado y se confirmó que personas aprehendidas fueron puestas a órdenes del Ministerio Público.El <b>SUME 911</b> coordinó 981 atenciones prehospitalarias y <b>440 traslados médicos (277 en 2025).</b> Los incidentes más frecuentes incluyeron <b>desmayos, inconsciencia, problemas respiratorios y accidentes de tránsito.</b>El <b>Senan </b>reportó 4,224 acciones operativas, 32 personas rescatadas y 12 evacuaciones médicas. Durante las operaciones se decomisaron 3,901 paquetes de droga. <b>El costo operacional aeronaval ascendió a 1,436,722 balboas.</b>El <b>Sinaproc</b> confirmó que <b>tres defunciones por inmersión ocurrieron fuera de las zonas de cobertura</b>: en Penonomé, un menor de 8 años; en Chiriquí, un adulto de 45 años y Veraguas, un menor de 5 años.<i>'Las tres fueron fuera del área de cobertura del operativo',</i> precisaron las autoridades.<b>La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito </b>informó el desplazamiento de 49,450 vehículos hacia el interior y 125,547 retornos hacia la capitalSe impusieron 8,222 infracciones, 1,764 sanciones por exceso de velocidad y <b>registraron 428 accidentes viales</b>. En comparación con 2025, fueron 1,159 boletas menos, 16 lesionados menos y 4 víctimas fatales menos.Sin embargo, se registró un aumento de 186 sanciones por alcoholemia.Las autoridades destacaron la efectividad de la inversión de carriles, pese a incidentes puntuales que impactaron los tiempos de desplazamiento. Ábrego reiteró que el compromiso en materia de seguridad se mantiene más allá de las festividades. <i>'La seguridad no es un evento. Es una responsabilidad permanente del Estado'</i>, concluyó.