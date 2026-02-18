‘Operación Carnaval Seguro 2026’ cierra con 10 víctimas fatales, un índice más bajo que en 2025

El Ministerio de Seguridad Pública presentó este miércoles 18 de febrero, el informe operacional correspondiente al período del 13 al 18 de febrero, ejecutado bajo el Plan Firmeza y con el nombre de ‘Operación Carnaval Seguro 2026´.

El operativo integró a la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional de Migración, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Único de Manejo de Emergencias.

Durante los días de carnaval se registró un aforo acumulado de 682,468 personas en actividades a nivel nacional, reflejando la masiva participación ciudadana.

El reporte confirmó la aprehensión de 1,534 personas, de las cuales 477 fueron tramitadas dentro de áreas del carnaval. Entre estas, 96 mantenían oficios de captura, incluyendo dos por homicidios.

El informé oficial detalló 10 víctimas fatales en 2026, 6 defunciones menos que en 2025. La variación representa una disminución del 37.5%.

El desglose de los fallecimientos se da en 1 muerte por accidente de tránsito (-80%), 5 casos de homicidio (-16%) y 4 muertes por inmersión (-20%).

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, subrayó que la reducción en fatalidades viales fue uno de los indicadores más relevantes. “Esto no es una cifra fría. Son vidas que regresaron a casa”, expresó.

Las autoridades informaron que los cinco homicidios registrados fueron eventos aislados a las actividades del carnaval. Los casos ocurrieron en Santa Ana, Pedregal, Colón y San Miguelito.

La Policía Nacional indicó que algunas víctimas mantenían antecedentes previos. No se descarta la posible vinculación de ciertos hechos con estructuras del crimen organizado y se confirmó que personas aprehendidas fueron puestas a órdenes del Ministerio Público.

El SUME 911 coordinó 981 atenciones prehospitalarias y 440 traslados médicos (277 en 2025). Los incidentes más frecuentes incluyeron desmayos, inconsciencia, problemas respiratorios y accidentes de tránsito.

El Senan reportó 4,224 acciones operativas, 32 personas rescatadas y 12 evacuaciones médicas. Durante las operaciones se decomisaron 3,901 paquetes de droga. El costo operacional aeronaval ascendió a 1,436,722 balboas.

El Sinaproc confirmó que tres defunciones por inmersión ocurrieron fuera de las zonas de cobertura: en Penonomé, un menor de 8 años; en Chiriquí, un adulto de 45 años y Veraguas, un menor de 5 años.

“Las tres fueron fuera del área de cobertura del operativo”, precisaron las autoridades.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito informó el desplazamiento de 49,450 vehículos hacia el interior y 125,547 retornos hacia la capital

Se impusieron 8,222 infracciones, 1,764 sanciones por exceso de velocidad y registraron 428 accidentes viales. En comparación con 2025, fueron 1,159 boletas menos, 16 lesionados menos y 4 víctimas fatales menos.

Sin embargo, se registró un aumento de 186 sanciones por alcoholemia.

Las autoridades destacaron la efectividad de la inversión de carriles, pese a incidentes puntuales que impactaron los tiempos de desplazamiento.

Ábrego reiteró que el compromiso en materia de seguridad se mantiene más allá de las festividades. “La seguridad no es un evento. Es una responsabilidad permanente del Estado”, concluyó.