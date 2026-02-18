Más vuelos Caracas a Panamá: Copa Airlines sumará 17 frecuencias semanales

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la tarde de este miércoles 18 de febrero un aumento en la frecuencia de sus vuelos en la ruta entre las ciudades de Caracas–Panamá, con la incorporación de nuevas operaciones a partir de este sábado 21 de febrero.

Según el comunicado oficial de la empresa, desde esa fecha la compañía sumará dos vuelos semanales adicionales entre Caracas y Panamá.

Además, a partir de este 10 de marzo añadirá una tercera frecuencia, alcanzando un total de 17 vuelos semanales en el mes de marzo en esta ruta.

Con esta ampliación, la aerolínea refuerza su presencia en Venezuela y amplía las opciones de conectividad para los pasajeros que viajan entre ambos países.

En el comunicado, la empresa destacó que este incremento responde al crecimiento sostenido de la demanda de conectividad internacional desde la capital venezolana.

“Estamos muy complacidos de sumar estas nuevas frecuencias desde Caracas, además de nuestra operación desde Maracaibo; este crecimiento elevará nuestra oferta en el país, brindando a los venezolanos más alternativas de horarios y facilitando la llegada a sus destinos internacionales en el mismo día”, señaló Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela.

El nuevo vuelo desde Caracas está programado para despegar a las 4:41 p.m., aterrizando en Panamá a las 6:10 p.m. hora local. En sentido contrario, el vuelo partirá de Panamá a las 12:06 p.m. y llegará a Caracas a las 3:31 p.m.