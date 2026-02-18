Las 5 noticias claves en Panamá y el mundo | 18 de febrero de 2026

Estas son las historias que están marcando agenda en Panamá y el mundo hoy.

Fiscalía investiga explotación sexual de menores durante el Carnaval en Panamá

La Procuraduría General de la Nación activó pesquisas tras recibir denuncias sobre la difusión de videos con contenido sexual que involucran a menores de edad durante las festividades de Carnaval en diversos puntos del país.

La Fiscalía Metropolitana está recabando pruebas para determinar posibles delitos de corrupción de personas menores de edad y explotación sexual comercial, en un operativo que busca frenar la circulación de material que vulnera la intimidad y derechos fundamentales de los niños.

Arranca en Costa Rica juicio por homicidio con presunto canibalismo

En Heredia, comenzó el juicio contra Jeremy Buzano, acusado de asesinar a su exnovia Nadia Peraza y de actos tan crudos como presunto canibalismo y desmembramiento, un caso que ha conmocionado a la región.

La víctima, reportada como desaparecida en 2024, fue hallada en recipientes en un refrigerador en la vivienda del imputado. El juicio, que incluye testimonios y análisis forenses, se extenderá hasta abril.

Meduca desmiente información sobre minería en el currículo escolar

El Ministerio de Educación (Meduca) calificó como “manipulación” un reportaje que aseguraba que contenidos sobre minería estaban siendo incluidos obligatoriamente en el pénsum de química de duodécimo grado.

Aunque la reforma curricular sí contempla estudios sobre materiales metálicos emergentes y debates sobre temas productivos y ambientales, el Meduca sostiene que la información fue mal interpretada y niega que se obligue a los estudiantes a adoptar posturas sobre minería.

Estados Unidos endurece revisión de redes sociales para visas

El gobierno de Estados Unidos anunció que reforzará la revisión de perfiles en redes sociales en las solicitudes de visas de estudio, trabajo y turismo, empleando herramientas tecnológicas para detectar posibles “banderas rojas” relacionadas con seguridad.

Esto incluye exigir a los solicitantes que informen sus cuentas y, en muchos casos, que las mantengan públicas para permitir la evaluación por parte de funcionarios consulares. La medida busca identificar conductas que puedan representar riesgos antes de emitir visas.

Maduro enfrentaría cargos por venta de pasaportes a narcotraficantes

Informes internacionales aseguran que **la Fiscalía de Nueva York reveló cargos contra el presidente de Nicolás Maduro por supuestamente vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos y facilitar actividades ilegales, según autoridades estadounidenses.

La acusación se enmarca en procesos más amplios de investigación sobre tráfico de drogas y corrupción, y aunque Maduro niega las imputaciones, el caso ha generado atención global.