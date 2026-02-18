Caso Nadia Peraza: arranca juicio en Heredia por homicidio con presunto canibalismo

El Tribunal Penal de Heredia abrió este miércoles 18 de febrero el juicio contra Jeremy Buzano, un costaricense de 25 años señalado como principal sospechoso del homicidio de su exnovia Nadia Peraza, un caso que conmocionó al país al poder tratarse de presunto canibalismo.

De acuerdo con Infobae, con la acusación del Organismo de Investigación Judicial, el imputado habría asesinado a la joven de 21 años, madre de una hija en común, desmembrado su cuerpo y posteriormente incurrido en presuntos actos de canibalismo.

La víctima había sido reportada como desaparecida en febrero de 2024 y, meses después, sus restos fueron encontrados dentro de recipientes plásticos almacenados en un refrigerador en la vivienda del sospechoso.

La investigación sostiene además que la relación de la pareja estaba marcada por conflictos y antecedentes de violencia doméstica, elemento que sustenta la calificación del delito como femicidio.

El Ministerio Público acusa a Buzano de 21 delitos: un cargo por femicidio, nueve por estafa informática y once por suplantación de identidad.

Según la Fiscalía, tras la muerte de Peraza el imputado utilizó su tarjeta bancaria para realizar compras y respondió mensajes en WhatsApp haciéndose pasar por ella, con el objetivo de retrasar la denuncia y evitar sospechas, según informó el medio Infobae.

La familia de la víctima, constituida como querellante, solicita una pena de 196 años de prisión; sin embargo, la legislación costarricense establece un máximo efectivo de 50 años de cárcel.

Durante el juicio, previsto hasta el 17 de abril, declararán testigos y peritos, además de analizarse pruebas documentales y forenses.

El proceso ha generado fuerte atención pública debido a la crudeza del caso y a las acusaciones de desmembramiento y presunto canibalismo.