Caso Nadia Peraza: arranca juicio en Heredia por homicidio con presunto canibalismo

<b>El Tribunal Penal de Heredia</b> abrió este miércoles 18 de febrero el juicio contra <b>Jeremy Buzano</b>, un costaricense de 25 años señalado como principal sospechoso del homicidio de su exnovia Nadia Peraza, un caso que conmocionó al país al poder tratarse de<b> presunto canibalismo</b>.De acuerdo con <b>Infobae</b>, con la acusación del Organismo de Investigación Judicial, el imputado habría asesinado a la joven de 21 años, madre de una hija en común, desmembrado su cuerpo y posteriormente incurrido en presuntos actos de canibalismo. La víctima había sido reportada como desaparecida<b> en febrero de 2024 y, meses después, sus restos fueron encontrados dentro de recipientes plásticos almacenados en un refrigerador en la vivienda del sospechoso.</b>La investigación sostiene además que la relación de la pareja estaba marcada <b>por conflictos y antecedentes de violencia doméstica</b>, elemento que sustenta la calificación del delito como femicidio.El Ministerio Público acusa a Buzano <b>de 21 delitos:</b> un cargo por femicidio, nueve por estafa informática y once por suplantación de identidad. Según la Fiscalía, tras la muerte de Peraza el imputado utilizó su tarjeta bancaria para <b>realizar compras y respondió mensajes en WhatsApp haciéndose pasar por ella, con el objetivo de retrasar la denuncia y evitar sospechas, </b>según informó el medio Infobae.La familia de la víctima, constituida como querellante, solicita una <b>pena de 196 años de prisión; sin embargo, la legislación costarricense establece un máximo efectivo de 50 años de cárcel.</b>Durante el juicio, previsto hasta el 17 de abril, declararán testigos y peritos, además de analizarse pruebas documentales y forenses.El proceso ha generado fuerte atención pública debido a la crudeza del caso y a las acusaciones de desmembramiento y presunto canibalismo.