Nieto de Raúl Castro, con conexiones en Panamá, en presuntos diálogos con Marco Rubio

Una fuente consultada por The Miami Herald, bajo condición de anonimato, confirmó el reporte divulgado por Axios sobre presuntos contactos directos entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El cangrejo, nieto de Raúl Castro.

De acuerdo con The Miami Herald, Rodríguez Castro es considerado un operador clave dentro del conglomerado militar-empresarial Gaesa, entidad que controla una parte sustancial de las divisas que ingresan al régimen cubano.

Rodríguez Castro, según el rotativo, ha sido identificado desde al menos 2023 como pasajero frecuente en aviones privados con destino a la ciudad de Panamá, donde está registrada la mayor empresa paraguas de Gaesa y Cimex.

El contacto se estaría produciendo en un contexto de profundo deterioro energético y financiero en Cuba, marcado por apagones masivos, escasez de combustible y limitaciones en servicios básicos.

La situación incrementó la presión de Washington para impulsar reformas estructurales, en momentos en que la crisis económica golpea con fuerza a la población.

Según la fuente citada por The Miami Herald, pese a que formalmente no ocupa la presidencia, el poder real en Cuba continúa orbitando en torno al círculo familiar Castro y su entorno más cercano.

Por lo que, figuras como Rodríguez Castro son actores relevantes dentro de cualquier escenario de negociación o transición.

Hasta el momento, no ha habido confirmación oficial pública sobre el alcance o la naturaleza de estas conversaciones.

Sin embargo, el reporte refuerza la percepción de que Estados Unidos explora canales alternos de interlocución en medio de la creciente inestabilidad interna en la isla.