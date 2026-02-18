Polémica por archivos íntimos del fundador de ‘Playboy’ alerta sobre posible contenido de menores

La modelo Crystal Hefner encendió una controversia legal al denunciar ante la justicia el manejo de un extenso archivo privado perteneciente a su difunto esposo, Hugh Hefner, fundador de Playboy.

Según informó la agencia EFE, la viuda solicitó a los fiscales generales de California e Illinois investigar cómo se almacenan y digitalizan miles de documentos personales acumulados durante décadas, que incluirían fotografías íntimas de mujeres e incluso, potencialmente, imágenes de menores de edad.

El conflicto involucra alrededor de 3.000 álbumes de recortes personales compilados desde la década de 1960. De acuerdo con Crystal Hefner y su abogada Gloria Allred, el material no corresponde al contenido publicado en la revista, sino a registros privados de momentos ocurridos “a puerta cerrada”, según dió a conocer el medio Infobae.

La ex presidenta de la Hugh M. Hefner Foundation aseguró además que fue removida de su cargo tras manifestar preocupación por la custodia del archivo. Afirmó que la digitalización de los documentos podría facilitar filtraciones irreversibles en internet.

Hefner también expresó que, de confirmarse la presencia de menores en las imágenes, se trataría de un asunto de derechos civiles, al considerar que esas personas nunca pudieron otorgar consentimiento sobre el uso o preservación de su imagen.

El caso se suma al escrutinio público sobre el legado del empresario desde su muerte en 2017, intensificado tras testimonios de ex empleadas y parejas difundidos en la docuserie Secrets of Playboy.