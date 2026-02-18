Arzobispo Ulloa cuestiona denigración de la mujer en carnavales durante Miércoles de Ceniza

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, lanzó un enérgico llamado a la reflexión sobre el rumbo cultural del país durante su homilía de Miércoles de Ceniza en la Catedral Metropolitana de Panamá, al cuestionar el contenido de algunas expresiones vistas en los recientes carnavales.

“Lo ocurrido en este año en los carnavales no puede dejarnos en la gareta”, expresó el prelado al referirse a lo que calificó como “chabacanería elevada en espectáculo, la vulgaridad presentada con audacia, la degradación convertida en entretenimiento y sobre todo la denigración de la mujer en los cánticos de las tunas y presentaciones”.

Ulloa sostuvo que la situación obliga a la sociedad a hacer un examen profundo. “No se trata de escandalizarnos momentáneamente y luego olvidarnos. Se trata de preguntarnos qué cultura estamos construyendo”, afirmó.

El arzobispo advirtió que cuando la fiesta pierde el respeto y la diversión necesita “humillar, cosificar o vulgarizar para sostenerse”, deja de ser celebración y se convierte en un “espectáculo vacío”. En ese sentido, enfatizó que una sociedad se mide por la manera en que trata a sus mujeres.

“Cuando en nombre del carnaval la mujer es reducida a objeto visual, a instrumento de provocación, estamos fallando colectivamente. La mujer no es espectáculo, no es mercancía, no es contenido, no es cuerpo. La mujer es persona, es dignidad, es imagen de Dios, es columna de la familia y de la sociedad”, subrayó.

El también líder de la Iglesia católica en Panamá aclaró que su mensaje no responde a moralismos, sino a una preocupación cultural. “El carnaval puede ser alegre sin ser vulgar, puede ser creativo sin ser ofensivo, puede ser competitivo sin denigrar a la otra persona. Lo que está en juego no es una fiesta de cuatro días, lo que está en juego es el modelo de sociedad que estamos formando”, indicó.

Durante la homilía, Ulloa hizo un llamado respetuoso a las autoridades para revisar reglamentos, criterios y mecanismos de supervisión.

“No todo vale en nombre del espectáculo. La cultura no puede sacrificarse por la rentabilidad”, advirtió.

También dirigió su mensaje a patrocinadores, medios de comunicación, tunas y agrupaciones, instándolos a redescubrir “el ingenio, la creatividad y la elegancia como formas superiores de competencia”.

A las familias, les pidió educar en el respeto y en el valor de la persona, especialmente en el valor de la mujer.

“Recuperar el carnaval es recuperar el respeto. No rechazamos la alegría, pero sí rechazamos la vulgaridad y la deshumanización”, concluyó.