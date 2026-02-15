Entre la celebración y el riesgo: la otra cara de los carnavales

Uno de los factores que más preocupa a las organizaciones de salud es que el VIH puede permanecer durante años sin síntomas visibles. La persona infectada puede continuar su vida cotidiana y transmitir el virus sin saberlo.'El VIH permanece 3, 5, 10 y en algunos casos hasta 15 años sin ningún solo signo o síntoma que diga que estás infectado con el virus. Lo único que puede determinar si estás infectado es la prueba de VIH ', advierte Quintero.El virus puede permanecer entre tres y hasta quince años sin manifestaciones clínicas evidentes. En Panamá se estima que unas 31 mil personas viven con VIH, un porcentaje importante desconoce su condición, lo que mantiene activa la cadena de transmisión. Según Quientero para 2024 se registró una cifra de 1,875 para personas con VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), entre el VIH y Sida el rango de edad es 20-29 años.