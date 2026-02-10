  1. Inicio
Agencia EFE
  • 10/02/2026 16:09
Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

BID: Banco Interamericano de Desarrollo
gobernadores
La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó en Ciudad de Panamá con un llamado a una mayor integración regional para su crecimiento económico
