Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

martes 10 febrero 2026
10/02/2026 16:09
Videos
Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
gobernadores
La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó en Ciudad de Panamá con un llamado a una mayor integración regional para su crecimiento económico
1
IPHE refuerza la atención en educación especial con la incorporación de nuevos especialistas en Panamá
2
El West Ham empata con el Manchester United y evita el ‘corte de cabello’ del año
3
Tres migrantes fallecen tras naufragio de embarcación en Guna Yala
4
Inasistencia de testigo frena el paso a los alegatos en el juicio Odebrecht
5
Restringen área del Hospital Santo Tomás tras explosión en caldera
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
La comparecencia de Rodríguez Araúz es clave para cerrar la fase testimonial del proceso.
(
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
)
Inasistencia de testigo frena el paso a los alegatos en el juicio Odebrecht
Nacional
Las autoridades coordinaron la intervención de un equipo especializado de investigación.
(
Tomada de redes sociales
)
Restringen área del Hospital Santo Tomás tras explosión en caldera
Nacional