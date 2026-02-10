Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó en Ciudad de Panamá con un llamado a una mayor integración regional para su crecimiento económico