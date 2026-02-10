IPHE refuerza la atención en educación especial con la incorporación de nuevos especialistas en Panamá

El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) anunció la integración de un grupo de nuevos profesionales a su equipo técnico nacional, con el propósito de reforzar y ampliar la atención educativa especializada que ofrece a personas con discapacidad en todo el país.

Esta acción forma parte de la estrategia institucional para mejorar la calidad de los servicios y responder a las necesidades de atención en áreas claves como Terapia Ocupacional, Terapia Física, Estimulación Temprana, Psicología y Fonoaudiología, disciplinas fundamentales para el desarrollo integral de estudiantes y usuarios del IPHE.

Mediante un comunicado de prensa, la directora general de la entidad, Karelia Sánchez Mundo, destacó que estos nuevos especialistas se suman a un equipo multidisciplinario comprometido con la atención personalizada y fortalecen la capacidad técnica para ofrecer acompañamiento educativo, terapéutico y de rehabilitación, acorde con los diversos requerimientos de las personas con discapacidad.

El anuncio fue acompañado de un recibimiento formal a los nuevos profesionales, subrayando el compromiso institucional con la inclusión educativa y social.

Esta ampliación se da en un momento en que el IPHE también impulsa otras iniciativas formativas, como las capacitaciones para docentes y equipos técnicos con miras al año lectivo, a fin de asegurar un servicio de calidad en todo el sistema educativo panameño.

Con esta medida, el IPHE continúa consolidando sus capacidades para promover entornos de aprendizaje y atención más efectivos, accesibles y sensibles a las necesidades de la población con discapacidad en Panamá.