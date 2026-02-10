Gobierno invertirá más de $19 millones en 100 puentes zarzo en la comarca Ngäbe Buglé

El programa de construcción de 100 puentes tipo zarzo en la comarca Ngäbe Buglé avanza hacia su fase de ejecución y tendrá un impacto directo en el acceso seguro a la educación de miles de estudiantes que, durante años, han debido cruzar ríos y quebradas para llegar a sus escuelas.

De acuerdo con la actualización oficial, el plan completo contempla una inversión superior a los $19 millones y beneficiará a más de 11 mil estudiantes, mientras que en su primera fase el alcance supera los 17 mil alumnos, según datos presentados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante el Consejo de Gabinete.

Por otro lado, la primera etapa del proyecto contempla la construcción de 50 puentes colgantes tipo zarzo, que garantizarán el paso seguro hacia 48 centros educativos ubicados en las regiones de Kodri, Ñokribo y Nedrini, zonas donde las crecidas de ríos y quebradas representan un riesgo permanente para estudiantes y docentes.

Esta primera fase contará con una inversión de $18 millones y beneficiará directamente a 4.048 estudiantes de 14 escuelas en la región Kodri, 2.500 alumnos de nueve centros educativos en Ñokribo y 10.500 estudiantes de 20 planteles en Nedrini.

El MOP indicó que alrededor de diez empresas participarán en la construcción de estos puentes, generando unos 500 empleos directos y cerca de 1.500 empleos indirectos.

Según el ministro Andrade, se prevé que la mayor parte de las obras de esta fase esté concluida antes de que finalice el verano, lo que permitirá mejorar la conectividad de las comunidades antes del próximo periodo lluvioso.

Los nuevos puentes tendrán longitudes que oscilan entre los 25 y 110 metros, dependiendo del ancho y caudal de los ríos y quebradas, algunos de los cuales mantienen corrientes fuertes durante gran parte del año.

El proyecto forma parte de un programa integral de conectividad en la comarca Ngäbe Buglé, que ya registra avances. En 2025 se construyeron 15 puentes zarzo, que también forman parte de esta iniciativa orientada a reducir la deserción escolar y mejorar la movilidad comunitaria.

Además, el plan contempla una segunda fase con la construcción de otros 50 puentes, que beneficiará a estudiantes de 57 escuelas adicionales, ampliando el impacto del programa a lo largo del territorio comarcal.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca garantizar el acceso seguro a la educación, reducir riesgos para niños y jóvenes y mejorar la calidad de vida de miles de familias en una de las regiones con mayores desafíos de conectividad del país.