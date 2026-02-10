Gobierno invertirá más de $19 millones en 100 puentes zarzo en la comarca Ngäbe Buglé

El programa de construcción de <b>100 puentes tipo zarzo en la comarca Ngäbe Buglé</b> avanza hacia su fase de ejecución y tendrá un impacto directo en el acceso seguro a la educación de miles de estudiantes que, durante años, han debido cruzar ríos y quebradas para llegar a sus escuelas.De acuerdo con la actualización oficial, el plan completo contempla una <b>inversión superior a los $19 millones</b> y beneficiará a <b>más de 11 mil estudiantes</b>, mientras que en su <b>primera fase</b> el alcance supera los <b>17 mil alumnos</b>, según datos presentados por el <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP) </a></b>ante el <b><a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete">Consejo de Gabinete</a></b>.Por otro lado, la primera etapa del proyecto contempla la construcción de <b>50 puentes colgantes tipo zarzo</b>, que garantizarán el paso seguro hacia <b>48 centros educativos</b> ubicados en las regiones de <b>Kodri, Ñokribo y Nedrini</b>, zonas donde las crecidas de ríos y quebradas representan un riesgo permanente para estudiantes y docentes.Esta primera fase contará con una <b>inversión de $18 millones</b> y beneficiará directamente a <b>4.048 estudiantes de 14 escuelas en la región Kodri</b>, <b>2.500 alumnos de nueve centros educativos en Ñokribo</b> y <b>10.500 estudiantes de 20 planteles en Nedrini</b>.El MOP indicó que <b>alrededor de diez empresas</b> participarán en la construcción de estos puentes, generando <b>unos 500 empleos directos y cerca de 1.500 empleos indirectos</b>.Según el ministro Andrade, se prevé que <b>la mayor parte de las obras de esta fase esté concluida antes de que finalice el verano</b>, lo que permitirá mejorar la conectividad de las comunidades antes del próximo periodo lluvioso.Los nuevos puentes tendrán <b>longitudes que oscilan entre los 25 y 110 metros</b>, dependiendo del ancho y caudal de los ríos y quebradas, algunos de los cuales mantienen corrientes fuertes durante gran parte del año.El proyecto forma parte de un <b>programa integral de conectividad en la comarca Ngäbe Buglé</b>, que ya registra avances. En 2025 se <b>construyeron 15 puentes zarzo</b>, que también forman parte de esta iniciativa orientada a reducir la deserción escolar y mejorar la movilidad comunitaria.Además, el plan contempla una <b>segunda fase con la construcción de otros 50 puentes</b>, que beneficiará a estudiantes de <b>57 escuelas adicionales</b>, ampliando el impacto del programa a lo largo del territorio comarcal.Con esta iniciativa, el Gobierno busca <b>garantizar el acceso seguro a la educación</b>, reducir riesgos para niños y jóvenes y <b>mejorar la calidad de vida de miles de familias</b> en una de las regiones con mayores desafíos de conectividad del país.