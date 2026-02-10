Nadkyi Duque asume presidencia de Camtur con la meta de descentralizar el turismo hacia el interior

La dirigente gremial reconoció el impacto positivo de iniciativas como el programa Stopover de Copa Airlines —que atrajo a 202,000 visitantes en el último periodo— y el trabajo de promoción internacional de Promtur. Destacó que gracias a este esfuerzo conjunto, Panamá cerró el<b> 2025 con un crecimiento del 8%, el más alto de la región.</b>Sin embargo, Duque apunta más alto:<i><b> 'Soy optimista y creo que, con la sostenibilidad de las campañas digitales y las alianzas con aerolíneas, podemos aspirar a cerrar el 2026 con un crecimiento del 15%'</b></i>