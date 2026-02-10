  1. Inicio
Nadkyi Duque asume presidencia de Camtur con la meta de descentralizar el turismo hacia el interior

Nadkyi Duque tomó posesión como la nueva presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá
Lourdes García | La Estrella de Panamá
Lourdes García Armuelles
  • 10/02/2026 18:26
Duque se enfocará en fortalecer las cámaras de turismo provinciales, especialmente en aquellas regiones donde la organización aún es incipiente

En un acto marcado por el compromiso de fortalecer la industria nacional, Nadkyi Duque tomó posesión como la nueva presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR) para el periodo 2026-2028.

Durante su discurso, Duque trazó una hoja de ruta clara: lograr un turismo integrado y participativo que replique el dinamismo de la ciudad capital en todas las provincias del país.

Descentralización y fortalecimiento regional

La nueva presidenta destacó que, si bien Panamá se ha consolidado como un sólido hub de convenciones y eventos, el gran reto de su administración será que ese crecimiento permee hacia el interior.

Para ello, su gestión se enfocará en fortalecer las cámaras de turismo provinciales, especialmente en aquellas regiones donde la organización aún es incipiente.

“Queremos replicar modelos exitosos como el de Chiriquí, donde la empresa privada y los comités de destino trabajan de la mano para potenciar productos como el café y Boquete”, señaló Duque.

El plan incluye la creación de una base de datos nacional para identificar productos turísticos vírgenes, brindar capacitación técnica y acompañamiento en la promoción de destinos desde Bocas del Toro hasta Darién.

“La casa debe estar preparada”

Duque fue enfática al señalar que el crecimiento turístico no puede ser sostenible sin infraestructura básica. En su agenda prioritaria, CAMTUR trabajará activamente con los gobiernos locales y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para dar seguimiento a temas críticos:

1. Gestión de residuos y basura.

2. Suministro de agua potable.

3. Infraestructura de servicios y baños públicos.

“No podemos hablar de traer turistas al país si la casa no está preparada para recibirlos”, sentenció la presidenta de CAMTUR.

Alianzas estratégicas y visión 2026

La dirigente gremial reconoció el impacto positivo de iniciativas como el programa Stopover de Copa Airlines —que atrajo a 202,000 visitantes en el último periodo— y el trabajo de promoción internacional de Promtur. Destacó que gracias a este esfuerzo conjunto, Panamá cerró el 2025 con un crecimiento del 8%, el más alto de la región.

Sin embargo, Duque apunta más alto: “Soy optimista y creo que, con la sostenibilidad de las campañas digitales y las alianzas con aerolíneas, podemos aspirar a cerrar el 2026 con un crecimiento del 15%”

