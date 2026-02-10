Naufragio deja tres víctimas fatales y un herido en estado reservado, confirma la AMP

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó este martes el fallecimiento de tres personas tras el naufragio de dos embarcaciones que se dirigían hacia Puerto Obaldía. Una cuarta persona permanece en estado de salud reservado.

El hecho involucró a las naves Niña Maryi y Capi Johier, las cuales se hundieron por causas que aún son materia de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en que ocurrió el incidente.

A través de la Dirección de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, la AMP informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de determinar qué provocó el naufragio y establecer las responsabilidades que correspondan.

“La Autoridad Marítima de Panamá lamenta profundamente lo ocurrido y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas”, indicó la institución en un comunicado oficial.

La entidad también señaló que se mantiene a disposición del Ministerio Público para colaborar en todo lo que sea requerido dentro del proceso investigativo.

Finalmente, la AMP exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a evitar la difusión de información no confirmada mientras avanzan las pesquisas.