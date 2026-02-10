Abuso en albergues: Diputados independientes intentaron citar a la ministra del Mides

Los diputados Alexandra Brenes, Yanin Prado, Walkiria Chandler, Roberto Zúñiga, Luis Duque, Miguel Campo y Lian Caballero presentaron este martes una propuesta para citar a la ministra de Desarrollo Agropecuario, Beatriz Carles de Arango, para responder un cuestionario de 42 preguntas relacionado al caso de abuso en albergues.

En la sustentación, Brenes comentó que la citación de la ministra del Mides se debe a que es la persona responsable de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad encargada de administrar los albergues, que hoy son denunciados por abusos en contra de los menores.

”El Estado no puede seguir fallándole más a la niñez que hoy están bajo custodia dentro de los 580 albergues”, contó.

El diputado Eduardo Camacho, sin embargo, aclaró que establecer las bases de los hechos dentro del caso de los albergues es responsabilidad del Ministerio Público y no de la Asamblea.

Recordó que en los últimas semanas se ha estado especulando que la directora del Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, estuvo ocultando información cuando fue la propia entidad que autorizó la entrada de la Comisión de la Asamblea a verificar las condiciones dentro de los albergues.

“Se ha estado realizando argumentaciones políticas sobre este tema para pescar en río revuelto”, cuestionó el diputado.

Aunque la propuesta para citar a la ministra del Mides contó con 18 votos a favor, dos en contras y 0 abstenciones, el pleno declaró el proceso “inexistente” porque no alcanzó los votos necesarios.