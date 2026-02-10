Restringen área del Hospital Santo Tomás tras explosión en caldera

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendieron un incidente ocurrido este martes 10 de febrero en el Hospital Santo Tomás, luego de que se produjera una explosión en el área de la caldera del complejo hospitalario.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocasionó afectaciones visibles en la infraestructura del área donde se ubica el sistema de calderas.

Al llegar al lugar, el personal bomberil realizó una evaluación de seguridad para descartar riesgos adicionales y procedió a asegurar la zona como medida preventiva.

El capitán Luis Joseph explicó que, tras la inspección inicial, se confirmó la necesidad de restringir el acceso al área afectada con el fin de proteger a pacientes, personal médico y administrativo, así como a terceros que se encontraban en el hospital al momento del incidente.

Debido a las características del evento, las autoridades coordinaron la intervención de un equipo especializado de investigación, encargado de llevar a cabo las diligencias técnicas necesarias para determinar las causas de la explosión y evaluar el estado de la infraestructura comprometida.

Las autoridades informaron que, de manera preliminar, no se reportan personas lesionadas como resultado del incidente. El Hospital Santo Tomás continúa operando, mientras se mantienen las labores de evaluación y se adoptan las medidas de seguridad correspondientes en el área afectada.