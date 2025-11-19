  1. Inicio
Bomberos atienden posible presencia de gas irritante en el Hospital Santo Tomás

Además, como una medida preventiva, los bomberos coordinaron el desalojo de pacientes y colaboradores. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 19/11/2025 12:16
Al lugar se desplazaron funcionarios de los equipos de la Unidad de Materiales Peligrosos y el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, Emergencias y Rescate.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que en la mañana de este miércoles 19 de noviembre agentes especializadas atendieron una emergencia en el área de Hemodiálisis del Hospital Santo Tomás por un aviso sobre la posible presencia de un gas irritante en las instalaciones.

Al lugar se desplazaron funcionarios de los equipos de la Unidad de Materiales Peligrosos, el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, Emergencias y Rescate y personal operativo de la Estación 1.

Además, como una medida preventiva, los bomberos coordinaron el desalojo de pacientes y colaboradores mientras se realizaban las primeras evaluaciones.

Durante la intervención, los equipos técnicos efectuaron mediciones y verificaciones preliminares para descartar riesgos y determinar la naturaleza del incidente.

Las labores continúan en el área con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes, del personal médico y de las zonas aledañas.

El Cuerpo de Bomberos señaló que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de la situación mientras avanzan las evaluaciones y se confirma el origen del reporte.

