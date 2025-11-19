Bomberos atienden posible presencia de gas irritante en el Hospital Santo Tomás

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que en la mañana de este miércoles 19 de noviembre agentes especializadas atendieron una emergencia en el área de Hemodiálisis del Hospital Santo Tomás por un aviso sobre la posible presencia de un gas irritante en las instalaciones.

Al lugar se desplazaron funcionarios de los equipos de la Unidad de Materiales Peligrosos, el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, Emergencias y Rescate y personal operativo de la Estación 1.

Además, como una medida preventiva, los bomberos coordinaron el desalojo de pacientes y colaboradores mientras se realizaban las primeras evaluaciones.