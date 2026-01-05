  1. Inicio
Agencia EFE
  • 05/01/2026 08:27
Incertidumbre y esperanza en la frontera colombo venezolana tras la captura de Maduro

Nicolás Maduro
Venezuela
El puente internacional Simón Bolívar, principal punto de paso entre Colombia y Venezuela, es por estos días testigo de las historias de miles de personas que circulan entre los dos países y de la expectación con lo que pueda suceder en la nación petrolera tras la captura por Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores
