Cancillería confirma detención de panameños en Cuba y pide garantías procesales

El Gobierno de la República de Panamá confirmó la detención de un grupo de ciudadanos panameños en La Habana, Cuba, según información recibida por la Embajada panameña en ese país.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, desde el primer momento, la representación diplomática panameña ha realizado gestiones formales ante las autoridades cubanas para conocer la situación jurídica de los connacionales, garantizar su integridad física y asegurar el pleno respeto a sus derechos conforme al derecho internacional y la legislación vigente.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades de la República de Cuba, el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes.

Panamá ha solicitado acceso consular continuo para los detenidos, así como garantías procesales y el respeto al debido proceso.

El Gobierno panameño indicó que actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de los derechos de sus ciudadanos, al tiempo que respetará la soberanía y el marco jurídico cubano.En el comunicado también se solicitó a Cuba el apego a los derechos humanos y al derecho ciudadano de los panameños involucrados.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener informadas a las familias a través de los canales oficiales y de brindar la asistencia consular necesaria.

Un caso en investigación

Ministerio del Interior cubano (Minint),dio a conocer que los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 28 de febrero en La Habana. Las autoridades señalaron que los detenidos están acusados del presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano, que contempla penas de hasta ocho años de prisión.

Según la versión oficial, los ciudadanos panameños —residentes en Panamá— habrían ingresado a Cuba con el objetivo de confeccionar letreros con contenido considerado subversivo y contrario al orden constitucional. Una vez cumplida la acción, debían abandonar el país y recibir, a su regreso a Panamá, un pago que, según las investigaciones iniciales, oscilaría entre mil y mil quinientos dólares por persona.

Las pintadas incluían frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y menciones al presidente estadounidense Donald Trump, así como a otras figuras de la política de Estados Unidos.