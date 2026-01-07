Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí concentran la mayor emisión de cédulas

La Dirección Nacional de Cedulación del Tribunal Electoral emitió más de 610 mil cédulas de identidad personal en todo el país entre enero y diciembre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales del propio organismo. La demanda estuvo impulsada tanto por renovaciones como por trámites por primera vez, con mayor concentración en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí.

Del total de 610,912 documentos, la mayoría correspondió a cédulas nacionales (354,877), seguidas por cédulas juveniles (229,831). Además, se tramitaron 25,085 carnés de residente permanente y 1,119 carnés de residente permanente para menores de edad, lo que refleja una alta actividad en los servicios de identificación a lo largo del año.

Las renovaciones de cédula sumaron 250,430 trámites, siendo la provincia de Panamá la que encabezó la lista con 90,633, seguida por Panamá Oeste (35,097) y Chiriquí (34,213). También se registraron cifras relevantes en Coclé, Colón y Veraguas, mientras que las comarcas indígenas presentaron los menores volúmenes de renovación.

En cuanto a los trámites por primera vez, el Tribunal Electoral procesó 153,526 solicitudes, nuevamente con Panamá como la provincia con más registros (59,796), seguida por Chiriquí (21,878) y Panamá Oeste (17,386). Bocas del Toro y Veraguas completaron el grupo de provincias con mayor número de nuevos documentos emitidos.

El informe también recoge la atención brindada a panameños en el exterior. A través de los consulados, el Tribunal Electoral gestionó 753 trámites de identificación, entre duplicados, renovaciones, cédulas juveniles y solicitudes por primera vez.

Las cifras evidencian una alta demanda sostenida de los servicios de cedulación durante 2025, en un contexto en el que el Tribunal Electoral mantiene ajustes operativos para atender los trámites de identificación en todo el territorio nacional y en el extranjero.