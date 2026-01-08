  1. Inicio
Foro Penal desmiente lista de presos políticos liberados: ‘solo han excarcelado a cinco’

Fuerzas de seguridad vigilan la entrada de El Helicoide —una prisión propiedad del gobierno venezolano, utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— en Caracas el 8 de enero de 2026. AFP
Por
Darine Waked
  • 08/01/2026 18:39
Alfredo Romero, presidente de la organización, le confirmó al diario que Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe, Andrés Martínez Adasme, José María Basoa y Rocío San Miguel

Ante la circulación de diversas listas con supuestos nombres de presos políticos liberados en Venezuela, el director ejecutivo de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, desmintió este jueves, en conversación con el diario, las versiones no oficiales y advirtió que solo se han verificado cinco liberaciones hasta el momento.

”Solo han excarcelado a cinco. Cualquier lista en internet o redes sociales, de momento, es falsa”, le dijo a La Estrella de Panamá vía telefónica.

Las cinco personas que han sido confirmadas como liberadas, y que se encuentran saliendo de prisión o ya en libertad, son:

Miguel Moreno Dapena
Ernesto Gorbe
Andrés Martínez Adasme
José María Basoa
Rocío San Miguel

La situación en el país caribeño se mantiene compleja: las autoridades han anunciado la liberación de un “número importante” de presos como parte de un proceso de excarcelaciones, pero no han publicado un listado oficial de beneficiados, lo que ha generado confusión y la difusión de datos no verificados.

