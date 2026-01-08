Foro Penal desmiente lista de presos políticos liberados: ‘solo han excarcelado a cinco’

Ante la circulación de diversas listas con supuestos nombres de presos políticos liberados en Venezuela, el director ejecutivo de la organización no gubernamental <b>Foro Penal</b>, <b>Alfredo Romero</b>, desmintió este jueves, en conversación con el diario, las versiones no oficiales y advirtió que <b>solo se han verificado cinco liberaciones hasta el momento</b>.'Solo han excarcelado a cinco. Cualquier lista en internet o redes sociales, de momento, es falsa', le dijo a <b>La Estrella de Panamá</b> vía telefónica. Las cinco personas que <i>sí</i> han sido confirmadas como liberadas, y que se encuentran saliendo de prisión o ya en libertad, son: