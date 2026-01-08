Foro Penal desmiente lista de presos políticos liberados: ‘solo han excarcelado a cinco’

Ante la circulación de diversas listas con supuestos nombres de presos políticos liberados en Venezuela, el director ejecutivo de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, desmintió este jueves, en conversación con el diario, las versiones no oficiales y advirtió que solo se han verificado cinco liberaciones hasta el momento.

”Solo han excarcelado a cinco. Cualquier lista en internet o redes sociales, de momento, es falsa”, le dijo a La Estrella de Panamá vía telefónica.

Las cinco personas que sí han sido confirmadas como liberadas, y que se encuentran saliendo de prisión o ya en libertad, son: