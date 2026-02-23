Gestión del Mides bajo escrutinio: actas confirman un año de reuniones sin acuerdos concretos

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha evitado pronunciarse tras la revelación de actas oficiales que confirman la parálisis administrativa en el caso del albergue de Tocumen. Los documentos, que registran reuniones en el despacho superior desde hace casi un año, evidencian que las autoridades tenían pleno conocimiento de la convivencia irregular entre adultos con discapacidad mental y menores de edad; sin embargo, los registros de gestión muestran que no se han tomado medidas efectivas para corregir esta situación hasta la fecha.

Este medio publicó que al menos desde abril de 2025 se abordó en unas tres conversaciones interinstitucionales, uno de los mayores problemas del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, a cargo de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), institución cuya directiva la preside el Mides.

Más allá de las minutas, tal como lo publicó la nota “Mides conocía de los adultos en el albergue de Tocumen”, del lunes 22 de febrero, no fue hasta la semana pasada y por orden de la Procuraduría General de la Nación, que 10 de ellos fueron trasladados al Hogar María Auxiliadora, en la provincia de Herrera.

Justamente, el Ministerio Público investiga los posibles abusos sexuales a los que serían sometidos los niños y niñas en este CAI, tanto físicos como sexuales y tratos negligentes. Entre estos la convivencia dentro de una misma casa de los adultos con los menores y el supuesto acoso sexual perpretado por ellos.

Beatriz Carles, ministra del Mides, prometió responder a este diario respecto a las reuniones sobre este problema, pero al cierre de esta edición las preguntas no fueron contestadas.

Empero en una comunicación institucional, Carles dijo que los adultos estarán en Herrera de manera temporal hasta encontrar una solución definitiva. Su pronunciamiento obedece a la molestia de la comunidad toda vez que a raíz del traslado, las niñas que residían en el Hogar María Auxiliadora, también fueron retiradas de lo que era su casa y movilizadas a otras instalaciones.

Por este hecho la comunidad ha organizado vigilias y hasta el párroco de Chitré, José Héctor González, se pronunció en una eucaristía indicando que “no se soluciona un problema abiendo otro hueco”.

No obstante, Carles afirmó que el Mides apoyará a las 15 niñas provenientes del hogar.

En tanto, Carles nada dijo del resultado de las reuniones efectuadas desde abril 2025, o por qué se le permite a la directora del Senniaf, Ana Fábrega, a seguir a cargo de una institución que está en medio de una investigación en el Ministerio Público, preguntas enviadas por este medio.

La Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá comentó que Carles tiene responsabilidad de lo ocurrido en el CAI de Tocumen porque en las supervisiones a los albergues, que se efectúan cada semestre, la última en octubre 2025, le habían advertido del problema de estos adultos al Mides.

Heidi Guevara de López, vicepresidenta de la organización, solicitó que la investigación sea “limpia e imparcial” para lo que, a su juicio, debe separarse a Fábrega.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo informó que se inició un proceso administrativo interno para deslindar responsabilidades por un caso atendido en la sede de La Chorrera en el que una madre no habría sido atendida de forma apropiada. La afectada denunció no ver a su hijo, un menor de edad, desde 2024 por posibles manejos negligentes del Senniaf.