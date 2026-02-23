Muere Bertha de Peláez, ícono de la televisión y la cocina en Panamá

La chef, autora y presentadora de televisión Bertha de Peláez falleció el pasado 21 de febrero a los 94 años, según informaron sus familiares a través de redes sociales. Se va así una de las figuras más recordadas de la televisión panameña, quien se destacó por su programa Cocina al minuto, que se mantuvo al aire durante 25 años en las pantallas de Telemetro Canal 13. Sus honras fúnebres se llevarán a cabo este martes 24 de febrero a las 10:00 a. m. en la Parroquia María Auxiliadora.

Cubana de nacimiento y panameña por elección, De Peláez llegó al país en 1961 procedente de Nueva York, en Estados Unidos, donde residió durante dos años después de abandonar su isla natal. Su incursión en la pantalla chica se dio gracias a una amiga, quien le sugirió que sería buena demostrando su amor por la cocina ante las cámaras.

La predicción resultó acertada y marcó el inicio de la trayectoria de su recordado programa culinario, en el que transmitió su pasión por la cocina no solo a las amas de casa, sino al público en general, incluidos los niños. Muchos de ellos, con el tiempo, se convertirían en chefs tras verla en televisión.

Además de su paso por la pantalla chica, otra de las huellas que deja es la publicación del libro ‘Panamá, Ruta de Manjares’, con el que presentó a una generación de relevo que llevó a un nivel destacado la gastronomía panameña.

En el libro se presentaron doce chefs con platos representativos de las provincias y comarcas de Panamá, así como 66 recetas de cocina panameña contemporánea que abarcan bebidas, platos fuertes y postres. Entre los participantes figuraban Alfonso De la Espriella, Felipe Milanés, Carlos Alba, Mario Castrellón, María de los Ángeles Echeverría y Hernán Correa. La obra también incluía información histórica, gastronómica y turística de las provincias, aportada por la periodista Esther Arjona.

El texto —acompañado por fotografías de Tito Herrera— se completó con la publicación de cinco recetas de doña Bertha, además de aportes del chef Rubén Ortega Vieto y de Valli Alemán y Paola Reyes Corró, así como un texto de Julieta De Diego de Fábrega.

“Les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque este es un legado que quiero dejarle a Panamá, la tierra que me acogió con tanto cariño”, expresó De Peláez durante la presentación del libro en diciembre de 2016.