Alegatos de caso Odebrecht arrancan con balance de investigación y señalamientos contra Papadimitriu

Durante la primera parte de los alegatos de la fiscalía, Morcillo detalló testimonios de colaboradores de las empresas y sociedades del exministro de la presidencia, Demetrio Papadimitriu Bagatelas, además de estados de cuenta y documentos que relacionan al exministro con Odebrecht.Durante la audiencia también se abordó la presunta vinculación de Papadimitriu con la participación de Odebrecht en la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Panamá. La Fiscalía concluyó que, aunque no se le atribuya una intervención directa en el proyecto, existen elementos que indican que tenía conocimiento del trasfondo y del origen de los fondos que se manejaban en las operaciones relacionadas con la constructora.El Ministerio Público también presentó declaraciones del socio de Papadimitriu en con la empresa de construcciones brasileña, Andre Luiz Campos Rabello. Este último admitió que el ministro realizó pagos indebidos a favor de él por medio de su padre, Diamantis Papadimitru, los cuales fueron autorizados por Luiz Antonio Mameri. De acuerdo a Campos Rabello, la suma de todos estos pagos contabilizaron unos $4.000.000A partir de las pruebas presentadas por la fiscalía en la tarde de ayer, se señaló a Papadimitriu como autor de la conducta de blanqueo de capitales.