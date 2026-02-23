Alegatos de caso Odebrecht arrancan con balance de investigación y señalamientos contra Papadimitriu

El juicio por el caso Odebrecht se reanudó la tarde de ayer 23 de febrero en su etapa de alegatos, con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, liderada por la fiscal Ruth Morcillo, quien expuso los resultados de una investigación que inició en 2017 y que ha sido considerada una de las más complejas en materia de corrupción y blanqueo de capitales en el país. De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio Público, se formularon cargos por delito de blanqueo de capitales a 101 personas naturales. Como resultado de la etapa de calificación, 37 fueron llamadas a juicio, mientras que se dictaron 32 sobreseimientos provisionales y nueve sobreseimientos definitivos. Además, se formularon cargos por corrupción de servidores públicos contra tres exministros; sin embargo, estos casos prescribieron. En el curso de la investigación se aplicaron 43 medidas cautelares personales, entre ellas 12 detenciones provisionales, nueve impedimentos de salida del país, ocho notificaciones periódicas y 14 medidas combinadas de impedimento de salida y notificación periódica. También se concedieron 11 fianzas de excarcelación a favor de algunos imputados. En materia patrimonial, la Fiscalía informó la aprehensión de bienes muebles e inmuebles por $7.320.754, así como la incautación de $16.050.536 en Panamá y $43.117.612 dólares en jurisdicciones extranjeras. Hasta la fecha, en esta causa hay 19 personas condenadas y se han recuperado más de $80.000.000.

¿Quiénes colaboraron en la investigación?

Durante su exposición, Morcillo detalló un amplio listado de sentencias condenatorias y acuerdos suscritos con personas naturales y jurídicas, que incluyen penas de prisión, inhabilitaciones, multas millonarias, comisos de bienes y devoluciones de dinero al Estado. Entre los primeros imputados mencionados figuran José Luis Saiz, condenado a 47 meses de prisión e inhabilitación por igual término, además de una multa de $750 mil dólares; Jorge Espino, sentenciado a 42 meses de prisión e inhabilitación por 42 meses, con multa de un $1.000.000; y Andrés Mozes Libedinisky, quien recibió 42 meses de prisión, inhabilitación por dos años y multa de $1.742.212. Mauricio Cort y García fue condenado a 48 meses de prisión e inhabilitación por 42 meses para ejercer cargos públicos, además del pago de $1.6 millones. Raúl De Saint Malo y Humberto de León recibieron penas de 60 meses de prisión cada uno, con multas de $1.9 millones en ambos casos. Olmedo Méndez Tribaldos fue sentenciado a 46 meses de prisión, inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos y el pago de $1.8 millones vinculados a buques, mientras que Eduardo Patrao fue condenado a 48 meses de prisión y multa de $600 mil, entre otros. Según la Fiscalía, la mayoría de estos acuerdos se enmarcan en procesos por blanqueo de capitales, mientras que algunos también incluyen delitos contra la administración pública. Los fiscales sostienen que la colaboración eficaz permitió reconstruir la ruta del dinero, identificar los mecanismos financieros utilizados para canalizar sobornos y avanzar en la recuperación de activos.

Alegatos contra Papadimitriu