Panamá reorganiza los puertos Balboa y Cristóbal: nuevos contratos, nuevas reglas

El Consejo de Gabinete celebró una reunión extraordinaria y se aprobó firmar los contratos con APMT y TIL Panama. La noche del lunes ya estaban publicados en Gaceta Oficial.El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, dio detalles de estos contratos en conferencia de prensa.'El contrato establece lo que es un <i>fee</i> (pago) por la administración, operación, mantenimiento de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal. En el caso de Balboa tiene un fee administrativo escalonado. De 6 meses un monto de 1 millón 750 mil, los siguientes 6 meses un monto de 1 millón 500 mil y los últimos 6 meses 1 millón 100 mil. Eso totaliza, si no me falla la memoria totaliza 25.6 millones de dólares. En el caso de Cristóbal. Tiene también un escalonamiento que totaliza 16 millones de dólares', detalló Icaza.Respecto a los ingresos que recibirá el Estado panameño, Icaza señaló que hay un cargo por la concesión de cada uno de los puertos que tiene un canon de arrendamiento, además de un monto variable producto del excedente de los ingresos menos los egresos que entrará íntegramente a las arcas panameñas. Además, se refirió a terrenos por los que PPC cobraba arrendamiento, que totalizaban unos 20 millones de dólares y que ahora quedan fuera del contrato. 'No está incluida esa área. Se delimitó en cada uno de los contratos nuevos única y exclusivamente lo que es el área relacionada a la terminal portuaria, tanto de Balboa como de Cristóbal. El área que estaba antes en esa concesión quedó fuera de esos contratos', enfatizó.