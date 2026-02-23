México asegura tener bajo control la violencia tras caída de ‘El Mencho’

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha provocado una de las mayores crisis de seguridad en México en los últimos años, marcada por una ola de violencia, narcobloqueos y reacciones internacionales que reflejan el alcance global del crimen organizado. El narcotraficante, considerado uno de los criminales más buscados del mundo, murió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, estado de Jalisco, tras resultar herido en un enfrentamiento con fuerzas federales mientras intentaba escapar con su círculo cercano. La operación, que contó con inteligencia proporcionada por Estados Unidos, dejó al menos siete miembros del cartel muertos y varios militares heridos, además de un arsenal incautado que incluía armamento de alto poder. Sin embargo, la respuesta del CJNG fue inmediata: vehículos incendiados, carreteras bloqueadas, ataques a comercios y enfrentamientos armados en múltiples estados, generando pánico entre la población y la suspensión de clases, transporte y vuelos en algunas regiones. Las autoridades reportaron disturbios en al menos 19 estados, con cientos de bloqueos y decenas de víctimas, incluidos miembros de la Guardia Nacional.

Reacciones del Gobierno y comunidad internacional

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió calma a la población y destacó que el país avanzaba hacia la normalidad tras las primeras horas de violencia. “Todas las carreteras hoy están libres, se pueden circular”, afirmó en una conferencia posterior al operativo, al tiempo que reconoció la labor de las fuerzas armadas. Sheinbaum también subrayó la coordinación entre autoridades federales y estatales y aseguró que la mayoría del territorio nacional continuaba con actividades normales pese a los brotes de violencia. A nivel internacional, el gobierno de Estados Unidos calificó el operativo como un golpe significativo contra el narcotráfico, recordando que ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura del capo. Washington y Canadá emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en México, mientras expertos advirtieron que la muerte del líder podría generar una fragmentación del cartel y nuevas disputas internas por el control del poder criminal.

El ascenso y caída del líder del CJNG

Nacido en Michoacán en 1966, Oseguera Cervantes construyó el CJNG tras su paso por el Cártel del Milenio y una deportación desde Estados Unidos. Bajo su liderazgo, la organización se convirtió en una de las más poderosas del mundo, con operaciones en múltiples continentes y un rol clave en el tráfico de fentanilo hacia Norteamérica. Las autoridades lo consideraban el narcotraficante más poderoso de México y uno de los más peligrosos a nivel global, responsable de ataques contra fuerzas de seguridad y expansión territorial del cartel en numerosos estados. Desde 2014, el CJNG protagonizó episodios de violencia extrema, incluidos derribos de helicópteros militares y atentados contra funcionarios, consolidando su reputación como una de las organizaciones criminales más agresivas del continente. La operación que terminó con su vida marca el golpe más importante contra el crimen organizado mexicano en más de una década, según analistas de seguridad.

Incertidumbre tras su muerte

Aunque la caída de “El Mencho” representa una victoria simbólica para el Estado mexicano, especialistas advierten que el escenario posterior podría ser complejo. La posible fragmentación del CJNG y la disputa entre facciones internas por el liderazgo podrían generar nuevos ciclos de violencia, un fenómeno ya observado tras la captura o muerte de otros capos en el pasado. Mientras México intenta recuperar la normalidad, el episodio reabre el debate sobre la estrategia de seguridad y la cooperación internacional contra el narcotráfico, en un contexto donde el crimen organizado mantiene una fuerte capacidad operativa.