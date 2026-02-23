México asegura tener bajo control la violencia tras caída de ‘El Mencho’

Aunque la caída de 'El Mencho' representa una victoria simbólica para el Estado mexicano, especialistas advierten que el escenario posterior podría ser complejo.La posible fragmentación del CJNG y la disputa entre facciones internas por el liderazgo podrían generar nuevos ciclos de violencia, un fenómeno ya observado tras la captura o muerte de otros capos en el pasado.Mientras México intenta recuperar la normalidad, el episodio reabre el debate sobre la estrategia de seguridad y la cooperación internacional contra el narcotráfico, en un contexto donde el crimen organizado mantiene una fuerte capacidad operativa.