Venezuela libera a cinco españoles en gesto unilateral y abre señales de deshielo diplomático

El anuncio realizado por el Parlamento venezolano sobre la excarcelación de un 'número importante' de reclusos comenzó a materializarse con la liberación de <b>cinco ciudadanos españoles</b>. Cuatro de ellos poseen únicamente nacionalidad española y una quinta persona cuenta con doble nacionalidad hispano-venezolana, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente.Los liberados son <b>Andrés Martínez Adasme</b>, <b>José María Basoa</b>, <b>Miguel Moreno</b> y <b>Ernesto Gorbe</b>. Según confirmaron fuentes oficiales, todos se encuentran bajo acompañamiento de la Embajada de España en Caracas y preparan su retorno a territorio español. En cárceles venezolanas permanecerían aún alrededor de <b>quince detenidos con doble nacionalidad</b>, de acuerdo con estimaciones diplomáticas.