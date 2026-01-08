  1. Inicio
Venezuela libera a cinco españoles en gesto unilateral y abre señales de deshielo diplomático

Fuerzas de seguridad llegan a El Helicoide —una prisión propiedad del gobierno venezolano, utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— en Caracas el 8 de enero de 2026.
Por
Darine Waked
  • 08/01/2026 13:44
La excarcelación de ciudadanos europeos marca un primer movimiento humanitario, respaldado por mediaciones internacionales, mientras Caracas promete ampliar el alcance de las liberaciones anunciadas

El anuncio realizado por el Parlamento venezolano sobre la excarcelación de un “número importante” de reclusos comenzó a materializarse con la liberación de cinco ciudadanos españoles. Cuatro de ellos poseen únicamente nacionalidad española y una quinta persona cuenta con doble nacionalidad hispano-venezolana, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente.

Los liberados son Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno y Ernesto Gorbe. Según confirmaron fuentes oficiales, todos se encuentran bajo acompañamiento de la Embajada de España en Caracas y preparan su retorno a territorio español. En cárceles venezolanas permanecerían aún alrededor de quince detenidos con doble nacionalidad, de acuerdo con estimaciones diplomáticas.

Reacción del Gobierno español

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue el primero en adelantar públicamente que ciudadanos españoles figuraban entre los beneficiados por la medida. En declaraciones a la televisión pública, subrayó que las liberaciones “se están produciendo”, aunque insistió en actuar con cautela hasta su confirmación plena.

Horas después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un comunicado oficial celebrando la liberación y calificándola como “un paso positivo en la nueva etapa que atraviesa Venezuela”, en referencia al inicio del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. El texto destacó además que Albares pudo conversar personalmente con los excarcelados.

Los casos: turismo, residencia y disputas territoriales

Los jóvenes vascos Martínez Adasme (32) y Basoa (35) habían sido detenidos tras los comicios del 28 de julio mientras realizaban un viaje turístico por la región amazónica. Las autoridades venezolanas los acusaron de vínculos con el CNI y de integrar una presunta conspiración internacional contra el entonces gobernante, acusaciones que España negó de forma categórica.

Por su parte, Miguel Moreno (34) fue arrestado en junio junto a la tripulación del buque cazatesoros N35, durante una exploración marítima en aguas cuya soberanía es reclamada por Venezuela. Ernesto Gorbe (52), residente desde hacía años en el país, fue detenido en 2024 por presuntas irregularidades migratorias tras la expiración de su visado.

Un “gesto de paz” sin negociación previa

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que las excarcelaciones constituyen un “gesto de paz unilateral”, no pactado con actores externos. Aseguró además que en las próximas horas se informará el número total de personas beneficiadas.

Rodríguez agradeció la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente brasileño Lula da Silva y del Gobierno de Qatar, actores que habrían facilitado los contactos diplomáticos que derivaron en estas liberaciones iniciales.

