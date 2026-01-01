Liberan a 87 presos por protestas postelectorales en Venezuela, según ONG

Por lo menos 87 personas detenidas durante las manifestaciones posteriores a las elecciones de este 28 de julio de 2024 en Venezuela, cuyos resultados han sido cuestionados por varios países entre ellos Estados Unidos y Panamá, fueron excarceladas este jueves 1 de enero, informaron organizaciones no gubernamentales, según reportó la agencia AFP.

Las protestas se produjeron luego de que la oposición denunciara como fraudulento el proceso electoral que permitió la tercera reelección de Nicolás Maduro, considerado por Estados Unidos como el líder de las organizaciones terroristas Los Soles y Tren de Aragua.

“La mañana de este 1 de enero, madres y familiares reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos desde la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua”, señaló en redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

De acuerdo con la información difundida por AFP, este grupo corresponde al segundo lote de liberaciones registrado en la última semana.

Este jueves 25 de diciembre, las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación de 99 personas, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos, como Foro Penal, solo lograron verificar 61 de esos casos.

Las detenciones se produjeron en el contexto de manifestaciones reprimidas por las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro tras el anuncio oficial de los resultados electorales.

Según los grupos opositores, el exdiplomático Edmundo González Urrutia y la ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado fuero electos presidente y vicepresidenta, respectivamente en las elecciones del 28 de julio.

No obstante, el régimen dijo que Maduro ganó el torneo electoral, pero no presentó copias de las actas a diferencia de la oposición que si las mostró e incluso logró sacar de Venezuela.

En la actualidad las copias de las actas de esas elecciones están guardadas en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido un balance oficial detallado que confirme el número total de personas liberadas ni las condiciones de las excarcelaciones.