Alcaraz es campeón en Doha arrasando a Fils en apenas 50 minutos de final

<b>Carlos Alcaraz</b> es el campeón del <b>ATP 500</b> de Doha —estrena palmarés en la capital de Catar— tras arrasar al francés Arthur Fils en una final que apenas duró 50 minutos y en la que se impuso por 6-2 y 6-1 y ser el mejor en todo sobre la superficie rápida de la pista central del <b>Khalifa International Tennis and Squash Complex</b>.Es el vigésimo sexto título profesional del murciano, <b>número 1 del mundo, y el segundo de un año 2026</b> que por ahora no puede ser más victorioso para él.Era la primera final que Alcaraz, a sus 22 años, afrontaba ante un rival menor que él, un <b>Arthur Fils</b> que, a sus 21, llegaba a Doha siendo el jugador número 40 del ranking —su tope es el decimocuarto puesto de abril de 2025—. El francés se había enfrentado dos veces al español en el circuito y en ambas el triunfo se lo llevó Carlos el pasado curso —4-6, 7-5 y 6-3 en los cuartos de final del <b>Masters 1,000 de Montecarlo</b> y 6-2 y 6-4 en las semifinales del <b>ATP 500</b> de Barcelona—.La final la comenzó el pupilo de <b>Samuel López</b> de la mejor manera, con un<i> ‘break’</i>, y siguió con su servicio ganado en blanco. A las primeras de cambio ya le enseñó a su adversario sus intenciones. El talento de <b>Bondoufle </b>sumó en el tercer juego pero continuó yendo a remolque porque Alcaraz dominó con la derecha y con el servicio -dos aces hasta el 3-1-.Además, el jugador de <b>El Palmar </b>siguió amenazando al resto y se anotó su segunda ruptura ante un errático rival también porque le forzó a serlo. El set avanzó rápido y el 5-1 llegó también sin ninguna concesión por parte del líder de la <b>ATP</b>.Aunque el tenista entrenado por el croata <b>Goran Ivanisevic</b> rompió la racha y lo hizo con su servicio en blanco la resolución de esta manga llegaría a continuación. Con ambos dando espectáculo se impuso la mayor fiabilidad del español, que remató el parcial con un saque que su oponente no acertó a devolver. La mitad del trabajo la tenía hecha tras 27 minutos de superioridad.Y fue a por la otra mitad. El segundo set comenzó como el primero y obtuvo la ruptura y además en cuatro puntos y continuó también del mismo modo. Al saque logró otros cuatro, dos de ellos ‘aces’, para el 2-0. Entre el final de una manga y el inicio de la segunda fueron 10 puntos consecutivos para <b>Carlos</b>, quien no se paró y fue a por la sentencia. Un revés paralelo le dio el tercer juego, su cuarto<i> ‘break’</i> en el partido, y <b>Fils</b>, desesperado, lo pagó con la raqueta. La golpeó violentamente contra el suelo hasta destrozarla.Golpear, pero de otra forma, es lo que siguió haciendo el número 1 del circuito, quien amplió su renta sin sobresaltos. <b>Fils</b>, con un buen derechazo, se estrenó en la manga y lo quiso celebrar con el público pero parecía más bien un gesto simbólico porque la final tenía dueño y no era precisamente él.<b>Alcaraz</b>, muy seguro en el fondo de la pista y también subiendo a la red, continuó acercándose a su objetivo y el 5-1 fue otro turno de saque de lo más rápido y culminado con el quinto ace de quien ya acariciaba el trofeo. Lo agarró con las dos manos apoyándose en su quinto quiebre, que además remató a su manera. Le adivinó el tiro a Fils en un smash y su derecha fue definitiva. El tremendo 52-24 en el global de puntos en el partido no dejó lugar a dudas de la manifiesta superioridad del campeón.<i>'Hasta esta ronda había sufrido bastante pero sabía que podía mejorar y estoy más que satisfecho por lo hecho en Doha'</i>, declaró nada más concluir el duelo.Con ese triunfo en un torneo en el que curiosamente sólo se enfrentó a franceses —<b>Arthur Rinderknech</b>, en primera ronda; <b>Valentin Royer</b>, en segunda; y el propio<b> Fils</b>— o a rusos —<b>Karen Khachanov</b>, en cuartos de final; y <b>Andrey Rublev</b>, en semifinales— <b>Alcaraz</b> llega a los 12 partidos ganados, todos los que jugó, en este inicio de año, que es el mejor desde que debutara como profesional en 2020.<b> El murciano sigue de dulce tras haber conquistado ya el Abierto de Australia y ampliando su brillante palmarés</b>.