La jornada estuvo marcada por la muerte de una leyenda de la salsa y por decisiones y anuncios que vuelven a poner a Venezuela en el centro del debate internacional. <b>— Muere Willie Colón a los 75 años.</b> El trombonista, compositor y productor neoyorquino, de raíces puertorriqueñas, falleció dejando un legado imborrable en la salsa.Figura esencial del movimiento salsero de los años 70, su música trascendió generaciones y fronteras. Panamá también fue escenario de su potente trombón, en presentaciones que quedaron grabadas en la memoria del público local.<b>— El último rugido de su trombón también sonó en Panamá.</b>Tras conocerse su muerte, se recordó su vínculo con el país y sus presentaciones ante el público panameño, donde reafirmó su conexión con la escena salsera regional y el cariño de sus seguidores.<b>— Immigration and Customs Enforcement informa la captura de Tareck El Aissami.</b>La agencia estadounidense publicó en su sitio web que detuvo al exalto funcionario venezolano, lo que genera nuevas repercusiones políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.<b>— Estados Unidos sostiene que sigue vigente el tratado de extradición de 1922 con Venezuela. </b>Washington reiteró que el acuerdo bilateral continúa en efecto, pese a interpretaciones basadas en la Constitución venezolana que cuestionan su aplicación. La posición cobra relevancia ante casos judiciales de alto perfil.<b>— Jorge Rodríguez confirma posibles indultos.</b>El dirigente venezolano señaló que podrían evaluarse indultos para un grupo de personas excluidas de la reciente Ley de Amnistía, abriendo un nuevo capítulo en el debate político interno sobre justicia y reconciliación.