La jornada estuvo marcada por la muerte de una leyenda de la salsa y por decisiones y anuncios que vuelven a poner a Venezuela en el centro del debate internacional.

— Muere Willie Colón a los 75 años.

El trombonista, compositor y productor neoyorquino, de raíces puertorriqueñas, falleció dejando un legado imborrable en la salsa.

Figura esencial del movimiento salsero de los años 70, su música trascendió generaciones y fronteras.

Panamá también fue escenario de su potente trombón, en presentaciones que quedaron grabadas en la memoria del público local.

— El último rugido de su trombón también sonó en Panamá.

Tras conocerse su muerte, se recordó su vínculo con el país y sus presentaciones ante el público panameño, donde reafirmó su conexión con la escena salsera regional y el cariño de sus seguidores.

— Immigration and Customs Enforcement informa la captura de Tareck El Aissami.

La agencia estadounidense publicó en su sitio web que detuvo al exalto funcionario venezolano, lo que genera nuevas repercusiones políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

— Estados Unidos sostiene que sigue vigente el tratado de extradición de 1922 con Venezuela.

Washington reiteró que el acuerdo bilateral continúa en efecto, pese a interpretaciones basadas en la Constitución venezolana que cuestionan su aplicación. La posición cobra relevancia ante casos judiciales de alto perfil.

— Jorge Rodríguez confirma posibles indultos.

El dirigente venezolano señaló que podrían evaluarse indultos para un grupo de personas excluidas de la reciente Ley de Amnistía, abriendo un nuevo capítulo en el debate político interno sobre justicia y reconciliación.