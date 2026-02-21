Denuncian prohibición de 409 viacrucis en Nicaragua

La abogada e investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina denunció este viernes 20 de febrero nuevas restricciones contra la Iglesia católica en Nicaragua, en el inicio del primer viernes de Cuaresma. El roce empezó en la misma semana, unos días antes en la celebración del Miércoles de Ceniza. A través de su cuenta en Facebook, Molina afirmó que el Gobierno de Daniel Ortega prohibió la realización de 409 viacrucis en todo el país y ordenó que las actividades religiosas se desarrollen exclusivamente dentro de los templos. “409 viacrucis prohibidos por la dictadura Ortega-Murillo, las órdenes han sido dadas. Todo tiene que ser adentro de los templos”, escribió la abogada, quien reside en Las Vegas, Estados Unidos, y documenta de forma sistemática presuntas violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua. Según la denuncia, las autoridades impidieron que las tradicionales procesiones salgan a las calles, una práctica habitual durante la Cuaresma y la Semana Santa en el país centroamericano. “Jesús en la cruz se queda confinado a los muros de cada parroquia”, expresó Molina en su publicación.

Presencia policial en parroquias

La investigadora también alertó que agentes de la Policía Nacional visitaron a sacerdotes para solicitar los programas de actividades de Semana Santa y advertir sobre vigilancia durante la Cuaresma y el Triduo Pascual. De acuerdo con su relato, desde horas de la mañana del viernes se reportó presencia policial en distintas parroquias. “Habrá presencia policial en las actividades de Cuaresma, mismas que han sido confinadas a los templos. Los policías vigilarán que nadie salga de los límites de las parroquias”, indicó. Molina hizo un llamado a los laicos a acompañar a sus párrocos, documentar posibles incidentes y evitar confrontaciones con agentes uniformados o vestidos de civil. “No se expongan a nada”, advirtió.

Contexto de tensión con la Iglesia

La relación entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica mantiene un historial de tensiones en los últimos años, especialmente tras las protestas sociales de 2018, cuando varios obispos y sacerdotes mediaron en un diálogo nacional. Organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron en reiteradas ocasiones restricciones a actividades religiosas, detenciones de líderes eclesiásticos y limitaciones a procesiones públicas. Las celebraciones de Semana Santa suelen congregar a miles de fieles en distintas ciudades de Nicaragua, donde las procesiones forman parte de la tradición cultural y religiosa. Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no emitieron un pronunciamiento oficial sobre la denuncia difundida por Molina.

Llamado a la documentación