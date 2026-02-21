Denuncian prohibición de 409 viacrucis en Nicaragua

La abogada e investigadora nicaragüense <b>Martha Patricia Molina</b> denunció este viernes 20 de febrero nuevas restricciones contra la Iglesia católica en <b>Nicaragua</b>, en el inicio del primer viernes de <b>Cuaresma</b>. El roce empezó en la misma semana, unos días antes en la celebración del <b>Miércoles de Ceniza</b>.A través de su cuenta en <b>Facebook</b>, Molina afirmó que el Gobierno de Daniel Ortega prohibió la realización de <b>409 viacrucis</b> en todo el país y ordenó que las actividades religiosas se desarrollen exclusivamente dentro de los templos.<i>'409 viacrucis prohibidos por la dictadura Ortega-Murillo, las órdenes han sido dadas. Todo tiene que ser adentro de los templos'</i>, escribió la abogada, quien reside en Las Vegas, Estados Unidos, y documenta de forma sistemática presuntas violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua.Según la denuncia, las autoridades impidieron que las tradicionales procesiones salgan a las calles, una práctica habitual durante la Cuaresma y la Semana Santa en el país centroamericano. <i>'Jesús en la cruz se queda confinado a los muros de cada parroquia'</i>, expresó Molina en su publicación.