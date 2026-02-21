Modernizar la ganadería lechera: la apuesta de Panamá para producir más y fortalecer el campo

En medio de los desafíos que enfrenta el sector agropecuario regional —marcados por el aumento de costos, la presión climática y la necesidad de producir más con menos recursos— Panamá ha comenzado a impulsar una transformación estructural de su ganadería lechera, apostando por la modernización tecnológica y el fortalecimiento del conocimiento técnico como motores de productividad nacional.

El proceso se articula a través del nuevo Programa de Fortalecimiento del Manejo Integral de la Ganadería, una estrategia que busca mejorar los sistemas productivos y elevar la eficiencia del sector a nivel nacional mediante capacitación especializada, mejoramiento genético y transferencia tecnológica hacia los productores.

Más que una iniciativa formativa, el programa representa un intento de reposicionar la ganadería dentro de la economía productiva del país, donde la eficiencia y la innovación se convierten en variables centrales para sostener la competitividad del agro.

Productividad: el desafío histórico del sector

Uno de los principales retos de la ganadería panameña ha sido históricamente la baja productividad relativa frente a estándares internacionales, especialmente en sistemas tropicales donde factores climáticos, manejo técnico y genética influyen directamente en los niveles de producción lechera.

La estrategia actual apunta precisamente a cerrar esa brecha sin depender de la expansión territorial, sino mediante la optimización del rendimiento del hato.

Como parte de este esfuerzo, el Gobierno desarrolló una jornada nacional de capacitación dirigida a técnicos y productores del rubro lechero, ejecutada a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) mediante la Dirección Nacional de Ganadería.

La capacitación fue impartida por el Dr. Efraín Coutiño, médico veterinario zootecnista y especialista internacional en mejoramiento genético bovino, presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Pardo de Registro y vicepresidente de la Federación Mundial de la Brown Swiss, quien compartió experiencias aplicadas a sistemas lecheros tropicales.

Durante las jornadas se abordaron temas clave para la sostenibilidad y competitividad del sector, entre ellos el mejoramiento genético y las estrategias de cruzamiento, la preparación del hato para épocas críticas y herramientas destinadas a incrementar la eficiencia productiva en las fincas.

Desde una perspectiva económica, estas prácticas buscan reducir costos por unidad producida, mejorar la calidad del producto y aumentar la rentabilidad del productor, factores determinantes para fortalecer la oferta nacional de leche.

Transferencia tecnológica y alcance nacional

El programa se desarrolló mediante tres jornadas regionales. La primera se realizó en Chiriquí, con participación de técnicos y productores de Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca; la segunda en Coclé, reuniendo participantes de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos; y la tercera en Panamá Este, con asistencia de Panamá Este, Panamá Oeste, Darién y Colón. En total, 56 productores y 61 técnicos fueron beneficiados directamente a nivel nacional.

El modelo adoptado se basó en un esquema de aprendizaje en doble vía: los técnicos recibieron formación especializada y posteriormente transmitieron los conocimientos a productores mediante la metodología de extensión agropecuaria tipo día de campo, fortaleciendo la adopción práctica del conocimiento en el territorio.

El fortalecimiento de la producción lechera tiene implicaciones que trascienden el ámbito agropecuario. La cadena láctea genera empleo directo e indirecto en transporte, procesamiento industrial, comercio y distribución alimentaria, convirtiéndose en un componente relevante de la economía rural.

Una mayor eficiencia productiva puede contribuir a estabilizar la oferta nacional, reducir vulnerabilidades frente a importaciones y mejorar la resiliencia del sistema alimentario ante choques externos.

En este contexto, la directora nacional de Ganadería, Dra. Sara Feliú, destacó que la jornada representa “el inicio de un proceso continuo de fortalecimiento técnico que formará parte del nuevo Programa de Fortalecimiento del Manejo Integral de la Ganadería, orientado a mejorar los sistemas productivos y elevar la eficiencia del sector a nivel nacional”.

El impulso a la capacitación técnica refleja un cambio gradual en la política agropecuaria: pasar de modelos extensivos tradicionales hacia esquemas basados en conocimiento, innovación y gestión eficiente de recursos.

El Gobierno, a través del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, reafirmó con estas acciones el compromiso de avanzar hacia un sector ganadero actualizado y competitivo, preparado para enfrentar los retos productivos actuales.

En un escenario internacional donde la seguridad alimentaria vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda económica, la modernización ganadera emerge como una herramienta estratégica para fortalecer la productividad nacional y dinamizar las economías rurales.