El vínculo entre Rubén Blades y Willie Colón que puso a Panamá en la historia de la salsa

El salsero y trombonista puertorriqueño Willie Colón falleció este sábado 21 de febrero a los 75 años. Un ícono de la salsa, conocido por interpretar éxitos como Idilio, Gitana, Oh Qué Será y Talento de Televisión, no solo ocupa un lugar en la memoria colectiva de los latinoamericanos por haber formado parte de la banda sonora de numerosas generaciones, sino también en la de muchos panameños que lo vieron asociarse con uno de sus músicos más ilustres, Rubén Blades.

Blades, precisamente, expresó su pesar en redes sociales por la muerte de quien fue uno de sus más grandes socios en la música. “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, expresó el actor y cantante panameño, pese a la enemistad que los mantuvo distanciados durante más de dos décadas debido a disputas económicas y judiciales.

Las vidas de Colón y Blades comenzaron a conectarse en la década de 1970, cuando este último decidió emigrar a Nueva York, en Estados Unidos, con el objetivo de iniciar su carrera musical. En ese tiempo consiguió un trabajo en la oficina de correo de la discográfica Fania Records. Fue entonces cuando el percusionista Ray Barretto se le acercó al enterarse de que Blades también cantaba y componía.

Tras separarse de Héctor Lavoe, Colón buscaba un nuevo cantante. En ese momento el músico dominicano Johnny Pacheco los reunió, y pronto formaron una alianza marcada por una discografía que, aunque se caracterizaba por sus ritmos bailables, estaba cargada de conciencia social.

Esto puede apreciarse en el álbum Siembra, cuyos temas como Plástico, Pedro Navaja y María Lionza destilaban ritmo, pero también una crítica social expresada en letras llamativas que abordaban la desigualdad, la superficialidad de la sociedad, la soledad humana y la necesidad de que los pueblos conozcan su historia para honrar sus logros y evitar repetir errores del pasado. Este trabajo es considerado el álbum más vendido de la historia de la salsa, con más de tres millones de copias vendidas en todo el mundo y un éxito sostenido en América Latina y Estados Unidos que pudo elevar la cifra a entre cuatro y cinco millones.