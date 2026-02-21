El vínculo entre Rubén Blades y Willie Colón que puso a Panamá en la historia de la salsa

La fusión entre la narrativa afilada de Blades y la percusión distintiva de Colón también se hizo presente en <b>Maestra Vida</b> (partes 1 y 2) y en el álbum <b>Canciones del Solar de los Aburridos</b>. Temas de este último como <b>Tiburón</b>, <b>Te Están Buscando</b>, <b>Madame Kalalú</b> y <b>El Telefonito</b> siguieron la estela de <i>Siembra</i>, al convertir anécdotas del barrio en historias capaces de dialogar directamente con la gente. Un disco que consolidó la llamada 'salsa consciente', de la que se nutrirían nuevas generaciones de músicos.