Carlos Alcaraz vuelve a semifinales en el Abierto de Estados Unidos tras derrotar a Lehecka

Carlos Alcaraz regresó este martes a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, dos años después, tras imponerse con autoridad al checo Jiri Lehecka en lo que fue su primera gran prueba de fuego en Nueva York.

Alcaraz, número 2 del mundo, venció a Lehecka (número 21) por 6-4, 6-2 y 6-4 en una hora y 56 minutos. Es la primera vez en dos años que Alcaraz llega a las semifinales de un ‘grande’ de pista rápida, desde Nueva York en 2023.

Además, con la victoria de este martes supera por primera vez en su carrera la barrera de los 10.000 puntos en el ranking ATP, situándose de manera virtual en 10.340.

En semifinales, Alcaraz se medirá al ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) y el serbio Novak Djokovic, que persigue agrandar su leyenda con su título 25 de ‘Grand Slam’.

Alcaraz se había enfrentado dos veces este año a Lehecka con un balance de una victoria -en la final de Queen’s- y una derrota en Doha. En la víspera del partido, Alcaraz dijo que necesitaba “repasar qué fue bien y qué fue mal en esos partidos para llegar preparado”.

Un saque de hierroEs difícil para un jugador entrar en el partido cuando encaja un quiebre en el primer juego de ambos sets. Eso le hizo Alcaraz a Lehecka, que siempre remó a contracorriente.

Además, Alcaraz se atrincheró en su saque, sin enfrentar un solo punto de ‘break’ en todo el partido. El murciano solo cedió seis puntos de saque en el primer set, otros seis en el segundo y dos en el tercero.

Esa seguridad (63 % de primeros saques, 84 % de puntos con el primer servicio y 73 % con el segundo) le permitió desplegar todo su arsenal de recursos y trucos, incluida una volea espectacular con 3-2 y 15-30 en el segundo set, que empezó a hacer mella en la desesperación de Lehecka.

Así, se llevó el primer set por 6-4 y el segundo por 6-2.

Lehecka, que también abrió el tercero sacando, esta vez mantuvo su servicio y lo defendió hasta el 4-4. Sin embargo, Alcaraz respondió con tiranía a cada uno de esos juegos.

Con 30-40 al resto, Alcaraz aprovechó una bola de ‘break’ que en ese momento pareció un punto de partido, colocándose 5-4 al saque, para el juego en blanco.

Una vez terminado el partido, Alcaraz habló sobre la posibilidad de asaltar el número 1 del ranking ATP, que ocupa desde hace 65 semanas el italiano Jannik Sinner.

“Es muy difícil no pensar en ello, es evidente. Pero cada vez que entro a la pista trato de no pensarlo. Creo que si me concentro demasiado en el puesto número uno, me pondré presión a mí mismo, y no quiero hacer eso”, dijo Alcaraz

“Solo quiero salir a la pista, intentar hacer lo mío, seguir mis objetivos en la cancha y disfrutar lo máximo posible. El número uno está ahí, pero intento no pensar demasiado en ello”, añadió.

A Alcaraz le basta con igualar el resultado de Sinner (actualmente en cuartos) para escalar a lo más alto del ranking ATP.

En su camino a las semifinales, Alcaraz ha dejado atrás al estadounidense Reilly Opelka (n.67), al italiano Mattia Bellucci (n.65), al italoargentino Luciano Darderi (n.34), al francés Arthur Rinderknech (n.82) y al checo Lehecka, en este orden.

El murciano ha pasado por sus cinco primeras rondas sin ceder un solo set y es el único hombre con vida en Nueva York que mantiene ese dominio.

En 2025, Alcaraz acumula más victorias que ningún otro tenista, con un balance de 59-6. En los ‘Grand Slam’ registra 22-2.

El murciano también ha levantado más títulos (6) que nadie (Roland Garros, Roma, Montecarlo, Cincinnati y Queen’s) y ha llegado a la final de los últimos siete torneos en los que ha participado.