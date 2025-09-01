  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic avanzan a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos 2025

El español Carlos Alcaraz durante el Abierto de Estados Unidos.
El español Carlos Alcaraz durante el Abierto de Estados Unidos. JOHN G. MABANGLO / EFE
Por
Agencia EFE
  • 01/09/2025 15:53
El murciano invirtió 2 horas y 12 minutos en ganar el partido por 7-6(3), 6-3 y 6-4, sellando su pase para los cuartos de final de Nueva York

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic abrieron este domingo la ronda de octavos de final del Abierto de Estados Unidos con sólidas victorias.

Alcaraz, número 2 del mundo, tuvo quizás el partido más difícil de lo que va de torneo frente al francés Arthur Rinderknech (número 82), que había eliminado a los españoles Roberto Carballés y Alejandro Davidovich en primera y segunda ronda.

El murciano invirtió 2 horas y 12 minutos en ganar el partido por 7-6(3), 6-3 y 6-4, sellando su pase para los cuartos de final de Nueva York. Es la primera vez que Alcaraz logra meterse en los cuartos de final de los cuatro ‘Grand Slam’ en una misma temporada.

“Creo que mi estilo de tenis encaja muy bien con la energía que se vive aquí en Nueva York”, dijo Alcaraz, que regaló uno de los puntos del torneo con una espectacular bola por detrás de la espalda que enloqueció a Flushing Meadows.

Alcaraz se enfrentará en su eliminatoria de cuartos de final al checo Jiri Lehecka (número 21), con el que ya ha jugado dos veces esta temporada con un balance de una victoria y una derrota.

El otro cruce de cuartos de final que quedó definido este domingo será el que medirá al estadounidense Taylor Fritz (número 4 del mundo) y al serbio Novak Djokovic, 24 veces campeón de un ‘Grand Slam’ y actual número 7.

Djokovic derrotó al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2 en una hora y 49 minutos, una contundencia sobre la pista que no despejó las dudas sobre su estado físico, después de que solicitara asistencia del fisioterapeuta en dos ocasiones.

Fue la victoria número 94 de Djokovic en Flushing Meadows, en sus 19 participaciones. Solo Jimmy Connors, con 98, tiene más. Además, se convirtió en el tenista más veterano en alcanzar unos cuartos de final de un Grand Slam desde el propio Connors en 1991.

“No sé cuántas más oportunidades voy a tener, así que, obviamente, cada una es muy especial”, dijo Djokovic, sobre sus partidos en Arthur Ashe Stadium, el recinto más grande del mundo dedicado al tenis.

Su rival en cuartos, Taylor Fritz, se deshizo del checo Tomas Machac (número 22) por 6-4, 6-3 y 6-3 en una hora y 38 minutos.

VIDEOS

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** ( cuenta de X de la UNMigration en Afganistán / EFE )

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los...

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo