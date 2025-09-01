Carlos Alcaraz y Novak Djokovic avanzan a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos 2025

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic abrieron este domingo la ronda de octavos de final del Abierto de Estados Unidos con sólidas victorias.

Alcaraz, número 2 del mundo, tuvo quizás el partido más difícil de lo que va de torneo frente al francés Arthur Rinderknech (número 82), que había eliminado a los españoles Roberto Carballés y Alejandro Davidovich en primera y segunda ronda.

El murciano invirtió 2 horas y 12 minutos en ganar el partido por 7-6(3), 6-3 y 6-4, sellando su pase para los cuartos de final de Nueva York. Es la primera vez que Alcaraz logra meterse en los cuartos de final de los cuatro ‘Grand Slam’ en una misma temporada.

“Creo que mi estilo de tenis encaja muy bien con la energía que se vive aquí en Nueva York”, dijo Alcaraz, que regaló uno de los puntos del torneo con una espectacular bola por detrás de la espalda que enloqueció a Flushing Meadows.

Alcaraz se enfrentará en su eliminatoria de cuartos de final al checo Jiri Lehecka (número 21), con el que ya ha jugado dos veces esta temporada con un balance de una victoria y una derrota.

El otro cruce de cuartos de final que quedó definido este domingo será el que medirá al estadounidense Taylor Fritz (número 4 del mundo) y al serbio Novak Djokovic, 24 veces campeón de un ‘Grand Slam’ y actual número 7.

Djokovic derrotó al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2 en una hora y 49 minutos, una contundencia sobre la pista que no despejó las dudas sobre su estado físico, después de que solicitara asistencia del fisioterapeuta en dos ocasiones.

Fue la victoria número 94 de Djokovic en Flushing Meadows, en sus 19 participaciones. Solo Jimmy Connors, con 98, tiene más. Además, se convirtió en el tenista más veterano en alcanzar unos cuartos de final de un Grand Slam desde el propio Connors en 1991.

“No sé cuántas más oportunidades voy a tener, así que, obviamente, cada una es muy especial”, dijo Djokovic, sobre sus partidos en Arthur Ashe Stadium, el recinto más grande del mundo dedicado al tenis.

Su rival en cuartos, Taylor Fritz, se deshizo del checo Tomas Machac (número 22) por 6-4, 6-3 y 6-3 en una hora y 38 minutos.