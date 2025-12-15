Impulsan seguros agropecuario contra hurto de ganado en fincas panameñas

El gerente general del ISA recordó que en parte del proceso de análisis también se valorará que este sistema de monitoreo permita adaptarse a los sistemas de trazabilidad que adelanta el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) con una legislación que se discute en la Asamblea Nacional.Precisamente, Anagan sugirió que el camino más efectivo para lograr la trazabilidad y la identificación —que es la base para asegurar el ganado— es a través de dicho proyecto de ley. 'Existe un proyecto de ley de trazabilidad que será modificado en el próximo período legislativo', recordó Espinosa, quien recordó que la base de datos y el programa informático para el registro de ganado ya están establecidos por el MIDA, a través del Sistema de Trazabilidad Agropecuaria (Sitap).Anagan explicó que el sistema contempla el uso de aretes duales (con chip electrónico y número) para que, mediante un lector electrónico, se pueda determinar inmediatamente la identidad y el dueño del animal.