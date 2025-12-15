Impulsan seguros agropecuario contra hurto de ganado en fincas panameñas

El Instituto de Seguros Agropecuarios (ISA) está implementando una serie de iniciativas tecnológicas y programas de capacitación con el objetivo de incorporar la cobertura por hurto pecuario dentro de su sistema de aseguramiento. Actualmente, el hurto de ganado no está cubierto por los seguros del ISA. Sin embargo, en respuesta a la creciente tendencia de este delito en diversas provincias, la institución está trabajando activamente para modificar sus manuales técnicos, según declaró Ariel Espino, gerente general de la entidad.

Plan piloto

El eje central de la nueva estrategia es la implementación de un microchip para la identificación y seguimiento del ganado. El plan piloto, lanzado en octubre de 2025, ya está levantando datos en dos fincas, una ubicada en Panamá Este y otra en Panamá Oeste, cubriendo alrededor de 90 animales. Consiste en colocar dispositivos de radiofrecuencias, que suministrará la empresa Servicios Administrativos Octagon, bajo la piel de los animales para su localización al producirse una sustracción ilegal. El primer ejercicio implicó aplicar el sistema de monitoreo en 50 vientres bajo la cobertura del ISA en una finca ubicada en la comunidad de Cañita, distrito de Chepo; y un segundo ensayo, que involucra a 45 semovientes pertenecientes a un productor residente en el sector Buenos Aires, Bejuco, distrito de Arraiján. El gerente general del ISA confirmó que “la intención de usar esta tecnología es incorporar formalmente el hurto pecuario dentro del manual técnico pecuario del ISE, que actualmente se encuentra en revisión y actualización”.

Ganaderos a favor

La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) recibió positivamente la intención del ISA de incorporar la cobertura de hurto pecuario, aunque señalaron que la iniciativa no ha sido presentada formalmente a la directiva del gremio. Agustín Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo Panamá, destacó que cualquier iniciativa que busque la identificación de los animales y la determinación de su propietario es “bien recibida”. Si bien la intención es positiva, el líder gremial expresó su duda sobre si la iniciativa del ISA está usando una base de datos propia o si se está refiriendo al mismo sistema de trazabilidad que ya maneja el sector ganadero.

Iniciativa legislativa

El gerente general del ISA recordó que en parte del proceso de análisis también se valorará que este sistema de monitoreo permita adaptarse a los sistemas de trazabilidad que adelanta el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) con una legislación que se discute en la Asamblea Nacional. Precisamente, Anagan sugirió que el camino más efectivo para lograr la trazabilidad y la identificación —que es la base para asegurar el ganado— es a través de dicho proyecto de ley. “Existe un proyecto de ley de trazabilidad que será modificado en el próximo período legislativo”, recordó Espinosa, quien recordó que la base de datos y el programa informático para el registro de ganado ya están establecidos por el MIDA, a través del Sistema de Trazabilidad Agropecuaria (Sitap). Anagan explicó que el sistema contempla el uso de aretes duales (con chip electrónico y número) para que, mediante un lector electrónico, se pueda determinar inmediatamente la identidad y el dueño del animal.

Trazabilidad

Espinosa enfatizó que la trazabilidad es el mecanismo ideal para combatir el hurto y facilitar los seguros, ya que permite una identificación del propietario, verificación de traslados y fiscalización en puntos de control. “La trazabilidad va a sufrir algunas modificaciones, pero ya la base de datos y el programa está en la actualidad... Lo único que se necesita es poner los aretes con chip y con número”, puntualizó el presidente de Anagan, capítulo de Panamá.

Ariel Espino Gerente general del ISA La intención de usar esta tecnología es incorporar formalmente el hurto pecuario dentro del manual técnico pecuario del ISA, que actualmente se encuentra en revisión y actualización”