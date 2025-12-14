Unicef alerta: Panamá tiene leyes para proteger a la niñez, pero no invierte lo suficiente para hacerlas cumplir

La representante de Unicef en Panamá señaló que el país cuenta con un marco legislativo amplio y robusto en materia de niñez, integrado por normas como la Ley 285 de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, la Ley 171 que establece la ruta de atención en la primera infancia y la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, advirtió que, pese a la solidez normativa, muchas políticas no se implementan plenamente, en gran medida por la falta de presupuesto suficiente para garantizar servicios de calidad en todo el territorio.Explicó que Unicef brinda asistencia técnica al Estado para determinar cuánto invierte realmente Panamá en la niñez, ya que actualmente no existe una medición clara. Subrayó la importancia de asegurar que esa inversión sea adecuada y no esté sujeta a recortes que limiten el alcance de las políticas públicas. También advirtió que la brecha en la calidad educativa sigue siendo uno de los desafíos más urgentes del país, un problema que afecta a toda la infancia y requiere acciones sostenidas para garantizar la igualdad de oportunidades.