Salario mínimo, justicia social dentro de lo viable

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), anunció que se alcanzó un acuerdo entre el sector trabajador y empleados, en referencia a las nuevas tasas salariales de acuerdo a la situación económica actual del país y que entrará en vigor a partir de enero de 2026.El valor principal del nuevo ajuste salarial no radica únicamente en las cifras, sino en el proceso que las hizo posibles, en medio de una crisis laboral sin precedentes, con desempleo de dos dígitos, el nivel más alto en dos décadas si se excluyen los años de pandemia.Nadie duda de la necesidad de hacer justicia a muchos trabajadores cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas; sin embargo, el contexto económico obliga a equilibrar cualquier decisión con la capacidad real de las empresas para sostener el empleo, particularmente para las microempresas que representan la columna vertebral del empleo y más del 83 % de los patronos activos en la CSS.