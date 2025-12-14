Senan decomisa 3.205 paquetes de droga

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó este domingo 14 de diciembre a través de sus redes sociales, el decomiso de más de tres mil paquetes de droga en un puerto de la provincia de Colón.

”Se confirma el decomiso de 3,205 paquetes de presunta sustancia ilícita, ocultos en un contenedor en tránsito por Panamá, en una terminal portuaria del Caribe, provincia de Colón”, detalló la institución en su cuenta oficial de X.

De acuerdo al director del Senan, Luis Antonio De Gracia, se han decomisado más de 63 toneladas de sustancias ilícitas en lo que va del 2025, solo contando operaciones del Senan. De Gracia, quien dio declaraciones en una entrevista para Eco TV, estima que se trata de un incremento en los decomisos de unas dos toneladas en comparación con el año anterior.

“Tenemos una variación en la dinámica del crimen organizado internacional, así que está variando un poco. Hay varios efectos que influyen en las dinámicas que usa el crimen internacional”, detalló el director.

Esos efectos parecen estar relacionado a la presencia militar estadounidense en el Caribe y Sudamérica. De Gracia, mencionar directamente a Estados Unidos, sí destacó que se ha sofocado el movimiento de organizaciones criminales internacionales en la región y que ahora “intentan utilizar lo que les queda a la mano”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una ofensiva en el Caribe, especialmente dirigida a Venezuela, atacando embarcaciones que presuntamente transportaban drogas e incluso movilizando aeronaves sobre tierra firme en busca de objetivos relacionados al narcotráfico. De acuerdo a Estados Unidos, Venezuela es un narco régimen que patrocina la entrada de drogas al país norteamericano.

El director del Senan también resaltó que la institución ha reposicionado sus recursos. La institución ha invertido millones de dólares en equipos nuevos, como los cuatro aviones A-29 Súper Tucano por 76,3 millones de dólares que, de acuerdo al propio presidente de la República, José Raúl Mulino, contribuyen a fortalecer la vigilancia aérea para luego coordinar esfuerzos con las embarcaciones del Senan que intercepten a las lanchas que transportan la droga por aguas panameñas.

Las autoridades panameñas han explicado que por Panamá transita mucha de la droga proveniente de Sudamérica que tiene como destino final Europa o Estados Unidos. Los puertos del Caribe son un punto especialmente crítico por dónde pasan contenedores cargados de estas sustancias ilícitas. Aunque mucha de esta droga no se queda en Panamá, el negocio del narcotráfico financia actividades criminales en el país y las autoridades redoblan esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales, tanto nacionales como internacionales.